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Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasından olaylara dur diyen iki komutan terfi etti.

23 Temmuz 2017 Pazar 12:00
Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!

15 Temmuz gecesi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde operasyonda olduğu sırada 8 bin personeliyle darbeye karşı duran ve personeline de, "Kim olursa olsun destek vereni alnının ortasından vururum" diyen dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil ile tankların Keban Barajından feribotla Elazığ'a geçirilmesini engelleyen dönemin Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali Çardakçı korgeneralliğe terfi ederek Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı oldu.

Çitil'de, FETÖ'cü savcıların kumpas kurup dava açtığı komutanlardan biriydi. Daha sonra beraat eden Çitil, terör örgütüne yönelik bölgede yapılan mücadelede de önemli rol oynadı. Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçesinde hendek operasyonlarını bizzat yönetti. Sur ve Silvan'ı terörden temizleyen Çitil, Lice'de aralarında 9 üst düzey yönetici teröristin de bulunduğu büyük operasyonları da bizzat yönetti. Aynı dönemde Tümgeneral Ali Çardakçı da

Tunceli Jandarma Bölge Komutanıydı. Emrinde olan Hozat 51. Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü ise darbecilerle birlikte hareket ediyordu. Darbe girişimi gecesi Ankara'da olan Ünlü, tugayı arayarak, "Tankları feribotla Keban Barajından geçirip Elazığ'a götürün" emrini verdi. Durumu öğrenen Tümgeneral Ali Çardakçı'da 51. Piyade Tugayını arayarak, "Bu bir hain darbe girişimidir ve yasadışıdır. Kimse katılmayacak. Feribotlar da çalışmayacak ve o tanklar Elazığ'a gönderilmeyecek" emrini verdi. Korgeneralliğe yükselen Çitil ve Çardakçı, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevlerine getirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı'na suikast timinin yakalanmasını sağlayan İl Jandarma Alay Komutanı Yavuz Fidan da tuğgeneralliğe terfi ederek Van İl Jandarma komutanlığı'na atandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:00
  1. 15 Temmuz gecesi Diyarbakır
  2. Tümgeneral Musa Çitil
  3. Tümgeneral Ali Çardakçı
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