Cloudflare

Darbenintemelleri 28 Şubat’ta atıldı

28 Şubat döneminde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten Bülent Orakoğlu, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nde (UMED) verdiği “Terörizm ve Gladio” başlıklı seminerde Türkiye’de hâlâ 28 Şubat kafalarının olduğuna dikkat çekerek, “15 Temmuz’un temelleri 28 Şubat’ta atıldı” şeklinde konuştu.

Darbenintemelleri 28 Şubat’ta atıldı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 06:41
Bu haber 3.731 kez okundu

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

“28 ŞUBAT, ABD DESTEKLİ, İSRAİL DARBESİDİR” 

28 Şubat’ın Türkiye’nin bölgesel güç olma yolundaki hedefleri önüne bir set gibi çekildiğini dile getiren Orakoğlu, “Terörizm ile Türkiye’nin dış politikalarına müdahale edildi ve edilmeye devam ediyor. 28 Şubat darbesini bilmezsek, 15 Temmuz’u anlayamayız. 28 Şubat açıkça ABD destekli bir İsrail darbesiydi. Bu girişimin en büyük nedeni ise Türkiye’nin dönemin hükümeti ile yönünü Batı’dan, Doğu’ya dönmesidir. Bu nedenle ne zaman Türkiye bölgesel güç olma yolunda adım atsa önü darbelerle kesilmiştir. Sadece Türkiye’de değil tüm İslam coğrafyasında bu tarz oyunlar oynanıyor. Aynı oyun Mısır’da da oynandı” ifadelerini kullandı.

“EL BAB’TA NE İŞİMİZ VAR DİYENLER, KÜRESEL GÜÇLERE KAFA TUTAMAZ” 

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab’a yönelik operasyonu da değerlendiren Orakoğlu, “El Bab vatan savunmasıdır. Bugün ‘El Bab’ta ne işimiz var?’ diyenler, yarın bu ülkenin yönetimine gelmeleri durumunda, “İstediğimizi versinler, biz herkesi kuklası oluruz” mantığı ile hareket ederler. Bunlar maalesef küresel güçlere kafa tutabilecek bir yapıda değiller. Hedefe Türkiye’yi yerleştiren küresel güçlerin en önemli amacı, bizi iç dünyamıza hapsetmek ve Ortadoğu coğrafyasından izole etmektir” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN KARARLI DURUŞU İLE BOP ÇÖKTÜ!

ABD Büyükelçisinin önceki gün televizyondan yaptığı açıklamalara da değinen Orakoğlu, “ABD Büyükelçisi önceki gün yaptığı açıklamada, Türk medyasını açıkça tehdit etmiştir. Biz gerçekleri ortaya koymak adına hareket ediyoruz. ABD bölgede açıkça PKK/PYD ve unsurlarına destek sağlamış ve sağlamaktadır. ABD Büyükelçisi John Bass, gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. PYD’ye silah vermediğini iddia ediyor. Bu unsurlara silah vermek için ABD senatosundan karar çıkardılar. Ancak, Obama döneminde ABD’nin küresel politikaları iflas etmiştir. Türkiye’nin kararlı duruşu ile BOP çökmüştür” şeklinde konuştu.

 

 
EtiketlerDarbenintemelleri28 Şubat’ta atıldı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
"Gülen akıl hastanesine götürüldü""Gülen akıl hastanesine götürüldü"

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, terör…

El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek planEl Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan

Terör örgütü DEAŞ PKK'nın Diyarbakır Sur'da uyguladığı taktiği El Bab'da…

Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, KAÜ Sarıkamış Beden…

"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!

Anadolu Gençlik Derneği Tuzla Şubesi, geçtiğimiz Pazar günü Tuzla'nın en…

FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...

Paralel İhanet Çetesi’nin Alevi vatandaşları çeşitli vaatlerle kendi ekseninde hareket…

FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!

FETÖ'nün Mısır üzerinden Arapça yayın yapan ZamanArabic.com sitesi yalanda sınır…

PKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındıPKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındı

İzmir'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet…

Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sonucu Halep'ten tahliye edilen muhalif savaşçıların…

Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...

Denizli’de başlayan Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan…