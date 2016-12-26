Darbenintemelleri 28 Şubat’ta atıldı

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA -

“28 ŞUBAT, ABD DESTEKLİ, İSRAİL DARBESİDİR”

28 Şubat’ın Türkiye’nin bölgesel güç olma yolundaki hedefleri önüne bir set gibi çekildiğini dile getiren Orakoğlu, “Terörizm ile Türkiye’nin dış politikalarına müdahale edildi ve edilmeye devam ediyor. 28 Şubat darbesini bilmezsek, 15 Temmuz’u anlayamayız. 28 Şubat açıkça ABD destekli bir İsrail darbesiydi. Bu girişimin en büyük nedeni ise Türkiye’nin dönemin hükümeti ile yönünü Batı’dan, Doğu’ya dönmesidir. Bu nedenle ne zaman Türkiye bölgesel güç olma yolunda adım atsa önü darbelerle kesilmiştir. Sadece Türkiye’de değil tüm İslam coğrafyasında bu tarz oyunlar oynanıyor. Aynı oyun Mısır’da da oynandı” ifadelerini kullandı.

“EL BAB’TA NE İŞİMİZ VAR DİYENLER, KÜRESEL GÜÇLERE KAFA TUTAMAZ”

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab’a yönelik operasyonu da değerlendiren Orakoğlu, “El Bab vatan savunmasıdır. Bugün ‘El Bab’ta ne işimiz var?’ diyenler, yarın bu ülkenin yönetimine gelmeleri durumunda, “İstediğimizi versinler, biz herkesi kuklası oluruz” mantığı ile hareket ederler. Bunlar maalesef küresel güçlere kafa tutabilecek bir yapıda değiller. Hedefe Türkiye’yi yerleştiren küresel güçlerin en önemli amacı, bizi iç dünyamıza hapsetmek ve Ortadoğu coğrafyasından izole etmektir” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN KARARLI DURUŞU İLE BOP ÇÖKTÜ!

ABD Büyükelçisinin önceki gün televizyondan yaptığı açıklamalara da değinen Orakoğlu, “ABD Büyükelçisi önceki gün yaptığı açıklamada, Türk medyasını açıkça tehdit etmiştir. Biz gerçekleri ortaya koymak adına hareket ediyoruz. ABD bölgede açıkça PKK/PYD ve unsurlarına destek sağlamış ve sağlamaktadır. ABD Büyükelçisi John Bass, gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. PYD’ye silah vermediğini iddia ediyor. Bu unsurlara silah vermek için ABD senatosundan karar çıkardılar. Ancak, Obama döneminde ABD’nin küresel politikaları iflas etmiştir. Türkiye’nin kararlı duruşu ile BOP çökmüştür” şeklinde konuştu.