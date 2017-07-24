Darbenin maliyeti 60 milyar

AK Parti Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'ye kısa vadeli maliyetinin 60 milyar lira olduğunu belirterek, "Darbenin uzun vadede ise olumlu etkisinin olacağını düşünüyorum. Çünkü bu vesile ile Türkiye yüklerinden kurtuldu. Birtakım terör yapılanmaları kurumların içinden temizleniyor. Türkiye, geleceğe aslında daha güvenli şekilde yürüyor; hem demokratik, hem ekonomik geleceğe" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin darbe girişimine karşın hızla toparlanma ve yeniden büyüme sürecine girdiğine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin yıl sonunda hedeflenenden daha fazla, yüzde 5'ler civarında bir büyüme rakamı yakalayacağına dikkat çekti.

Yılmaz, "Siyasi belirsizlikler ekonomik belirsizliği besliyor. 16 Nisan referandumu ile siyasi öngörülebilirliğin arttığı bir ortama girdik. Bunun da ekonomimize olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz. Önemli olan büyümenin sürdürülebilir olması" diye konuştu.