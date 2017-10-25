Darbenin kod adı: Kapadokya

Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar yazıldı. Darbe davalarında açıklanan ilk gerekçeli karar olan ve her vatandaşın anlayabileceği sadelikte kaleme alınan tarihi kararda, Fetullah Gülen'in darbe talimatını nasıl verdiği de detaylı anlatıldı.

Fetullah Gülen'in darbe talimatını 19 Mart 2016 günü Pensilvanya'daki malikânesinde üzerine ilk kez haki renk pardösü giyerek gerçekleştirdiği vaazda verdiği kaydedilen kararda, konuşmanın 15.36 saniyesine dikkat çekildi. Bu bölümde Gülen'in "Umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki Serkârlar adına konuşuyorum" dediği kaydedildi.

GİZLİ TANIKLAR DA ONAYLADI

Konuşmadaki "Belli tavırlarınızla çok iyi idare edemeyen insanları o mevzudaki meşru hak ve adaletin kanun ve nizamın gerektirdiği usullerle esasen hizaya getirebilirsiniz. Zararlı oluyorsa şayet o mevzuda irade açığa vurulmalı ve zalimlerin bir daha gelerek başımıza musallat olmasına meydan vermeyebilirsiniz. Elimizin tersiyle onları itebilirsiniz. Millete zulmetmelerine meydan vermeyebilirsiniz. Ve böylece marufu canlı tutarsınız münkeri de ayaklarınızın altına alır raks edersiniz" sözlerine dikkat çekilen kararda, Gülen'in taraftarlarına açıkça siyasal iktidara karşı güç kullanmaları ve anayasal düzeni değiştirmeleri için silahlı darbe yapmaları talimatı verdiği belirtildi.

Konuşmada geçen 'Kapadokya' ifadesinin FETÖ'de askerler için kullanıldığı kaydedilen gerekçeli kararda, 'Serkâr' kelimesinin ise Osmanlı'cada 'Komutan' anlamına geldiğine vurgu yapıldı. İfadesine başvurulan gizli tanık Jupiter'in de 'Fetullah Gülen'in Kapadokya kelimesini kullandığında, TSK'yı kastettiği örgüt jargonunda biliniyor. TSK'ya yeşil polise ise mavi denir' ifadesine de yer verildi.

ISLAH VE SULH AYNI ANLAMDA

Gülen'in konuşmasında ıslahatçılar ve 'Islah hareketi' tabirlerini kullandığı kaydedilen kararda, 'ıslah' ve 'sulh' kelimelerinin aynı anlamı ifade ettiği, nitekim örgüt üyelerinin kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016'da bu isimde darbe bildirisi yayımlayarak darbe teşebbüsünde bulundukları kaydedildi.

Yine gerekçeli kararda FETÖ'cüler Şemsettin Efe ve Osman Özsoy arasında geçen konuşmada Özsoy'un "Profesör olmak yerine albay olsam bu sürece daha fazla katkım olacaktı, yakında bu gidişata 'dur' denecek" dediği belirtildi. Emre Uslu, Mustafa Ünal ve Tuncay Opçin'in sosyal medyadan darbeyi açıkça ima edici mesajlar paylaştıklarına da işaret edildi.

ALTIN VURUŞ DENEDİLER

Gerekçeli kararda, darbenin FETÖ tarafından yapıldığına ilişkin delillerin sıralandığı bölümün sonunda şu ifadeler kullanıldı: "Örgüt liderinin verdiği talimatın, abiimam tabir edilen yönetici vasfına haiz sivil unsurlar vasıtasıyla, TSK bünyesinde yuvalanmış devletin silahlı gücünü kullanmaya yetkili hücrelerine ulaştırıldığı, örgüt liderine koşulsuz itaate şartlandırılmış sözde altın neslin de artık yıllardır beklenen vaktin geldiği inancıyla 'altın vuruşu' yapmak amacıyla darbe girişimine imza attıkları anlaşılmıştır."

EKRANDAN KLİPLİ MESAJ

Can Erzincan TV'de 14 Temmuz 2016 günü Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere ait programda garip bir şekilde ekran haki renk ile kaplanarak 'Yine yeşillendi fındık dalları' şarkısının çalındığı, en sonunda da 'Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az' ifadesinin ekrana verildiği, televizyonculuk açısından hiç bir özelliği olmayan bu yayının darbe mesajı olduğu kaydedildi. Yine aynı televizyonda 14 Temmuz günü 'Bir ümidimiz var' başlıklı bir VTR yayımlanıp 'Güneşli güzel günler belki yarın belki yarından da yakın' denildiği belirtildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi