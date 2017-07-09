Darbenin arkasından çıkan ABD'den '15 Temmuz' mesajı!

Teröristbaşı Gülen'i vermeyen ABD bu milletin aklıyla dalga geçmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum." ifadelerini kullanarak ikiyüzlü tavrını sergilemeye devam etti.

Düğüm çözülüyor

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