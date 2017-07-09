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Darbenin arkasından çıkan ABD'den '15 Temmuz' mesajı!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. 15 Temmuz soruşturmasında darbenin arkasında olduğuna dair bir çok kanıt ortaya çıkan ABD ikiyüzlü tavır sergilemeye devam ediyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 23:35
Darbenin arkasından çıkan ABD'den '15 Temmuz' mesajı!

Teröristbaşı Gülen'i vermeyen ABD bu milletin aklıyla dalga geçmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum." ifadelerini kullanarak ikiyüzlü tavrını sergilemeye devam etti.

Düğüm çözülüyor

Darbeci general 15 Temmuz gecesi ABD'deki bir hatla 9 kez görüşme yaptı

15 Temmuz sabahı Türkiye'ye gelen ABD'li o isim!

İşte FETÖ'nün ABD'yi darbeye  ikna ettiği ayrıntı!

15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde ABD'li subaylar vardı

15 Temmuz gecesi Büyükada'da gerçekleşen sır toplantıyı kabul etti!

Her darbenin arkasında ABD var!

'Darbenin arkasında NATO var'

"Almanya ve İngiltere darbenin arkasında olduğunu itiraf etti"

Halk darbenin arkasında Amerika'nın olduğunu düşünüyor

'Türkler darbenin arkasında neden ABD olduğunu düşünüyor' sorusuna komik cevap!

Darbeci generalden itiraf: Darbenin arkasındaki güç...

Darbenin arkasındaki adam: Muhammed Dalhan

Bu nasıl müttefik!.. MİT tırlarında da ABD parmağı

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 23:35
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