Darbenin arkasından çıkan ABD'den '15 Temmuz' mesajı!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. 15 Temmuz soruşturmasında darbenin arkasında olduğuna dair bir çok kanıt ortaya çıkan ABD ikiyüzlü tavır sergilemeye devam ediyor.09 Temmuz 2017 Pazar 23:35
Teröristbaşı Gülen'i vermeyen ABD bu milletin aklıyla dalga geçmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum." ifadelerini kullanarak ikiyüzlü tavrını sergilemeye devam etti.
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