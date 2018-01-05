Darbenin ardından beklenen oldu

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, askeri müdahale sonrası kurulması beklenen ulusal birlik hükümetine ihtiyaç olmadığını söyledi.

Mnangagwa, muhalefetteki Demokratik Değişim Hareketinin (MDC) lideri Morgan Tsvangirai'yi başkent Harare'deki evinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Mnangagwa, ulusal birlik hükümeti kurulup kurulmayacağına ilişkin sorulara "Biz demokratik bir ülkeyiz. İnsanlar herhangi bir şey için görüşme yapabilir. Şu anda böyle bir şeye ihtiyaç yok." cevabını verdi.

Mnangagwa ayrıca kanser hastası olan Tsvangirai'yi iyi gördüğünü, kendisinin sağlık kontrolü için yakında tekrar Güney Afrika'ya gideceğini söyledi. Tsvangirai, 2009-2013 yılları arasında başbakan olarak görev yapmıştı.

Öte yandan MDC Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nelson Chamisa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mnangagwa'nın sürpriz ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı. "Siyasetin de ötesinde bir hayat var." diyen Chamisa, ülkedeki yeni politik atmosferin seçimlere kadar korunmasını umduğunu belirtti.

Zimbabve'de kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında 37 yıldır iktidarda olan Robert Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti. Mnangagwa'nın bu yıl içinde yapılması öngörülen genel seçimlere kadar ulusal birlik hükümeti kuracağı iddiaları ortaya atılmıştı.