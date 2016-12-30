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Darbeden tutuklu 8 polise tahliye

Darbe girişiminde İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin açılan ilk davada ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıklar Kamuran Güngör, Semih Yüksel, Samet Durak, Ali Bozan, Emre Çatalbaş Cem Günerhan Adil Tiftik ve Soytürk Yıldız’ın tahliyesine hükmetti.

Darbeden tutuklu 8 polise tahliye
Eklenme: 30 Aralık 2016, 21:23
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Darbe girişiminde İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin açılan ilk davada ara kararını açıklayan mahkeme 8 polisin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 4 gündür Silivri Cezaevinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davanın bir sonraki celsesinin ise İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmesini hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, darbe girişimi gecesi İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin açtığı ilk davada, 3’ü helikopter pilotu 29 polisin yargılamasına devam edildi. İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu’nda Salı günü görülmeye başlayan davanın bugünkü oturumunda, 1’i başka suçtan tutuklu 25 tutuklu sanık ve 3 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Maliye Hazinesi adına bir avukat da duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti bugünkü oturumda, sanıklar ve avukatlarının taleplerini aldı. Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken tüm sanıklar suçlamaları reddetti. İddianamedeki suçlamalara ilişkin olarak beyanlarda bulunan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

TUTUKLU 8 SANIĞA TAHLİYE

Ara karar oluşturan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutuklamanın bir tedbir olması hususlarını dikkate alarak tutuklu sanıklar Kamuran Güngör, Semih Yüksel, Samet Durak, Ali Bozan, Emre Çatalbaş ve Cem Günerhan ile çocuğunun sakatlığı değerlendirilerek Adil Tiftik’in ve annesinin kalp hastalığı değerlendirilerek Soytürk Yıldız’ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Mahkeme tutuklu diğer sanıkların kaçma ihtimalleri ve kuvvetli suç şüphesini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TESTERE İDDİASI SORULACAK

Mahkeme heyeti, duruşmada bir sanığın iddiasını değerlendirerek, Atatürk Havalimanı saldırısının ardından gözaltına alınan 3 zanlının sosisli sandviç arasına saklanan testereyle demirleri kesip kaçmasına ilişkin herhangi bir soruşturma olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

FETÖ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILACAK

Sanıkların Fetullahçı terör örgütüyle irtibatlarına dair açık kaynaklardan araştırma yapılması için TEM Şube Müdürlüğü’ne yazı yazılmasını kararlaştıran heyet, Dijitürk, Tivibu ve D-Smart’a yazı yazılarak, sanıkların aboneliklerinin bulunup bulunmadıklarını, abonelik ve abonelik iptal tarihlerinin sorulmasına hükmetti.

DURUŞMA İSTANBUL ADALET SARAYINDA

Bank Asya’ya yazı yazılarak, sanıkların eş ve çocuklarının adına hesap bulunup bulunmadığının sorulmasına, varsa 1 Aralık 2013 tarihinden sonraki hesap hareketlerinin istenmesine hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı 6-7-8-9 Şubat 2017 tarihine erteledi. Bir sonraki duruşmanın İstanbul Adalet Sarayı’na görüleceğini kaydeden mahkeme, bu tarihlerde yaklaşık 60 tanığın dinleneceğini belirtti.

SAVCI 4 TAHLİYE İSTEDİ

Duruşma savcısı sabah saatlerde açıkladığı mütalaasında, tutuklu sanıklar Ali Bozan, Semih Yüksel, Samet Durak ve Emre Çatalbaş’ın üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirdiği süreler, savunmalarının alınmış olması dikkate alınarak, tahliyelerine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verilmesini istemişti.

 
EtiketlerFETÖDAVASilivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonuİstanbul Adalet Sarayı’
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