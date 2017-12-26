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Darbeden önce öldürme talimatı vermiş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay önce örgüt üyelerine, 'kılıcın hakkını verin' diyerek, öldürme talimatı vermiş.

26 Aralık 2017 Salı 23:42
Darbeden önce öldürme talimatı vermiş

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin hükme bağlanan davanın gerekçeli kararında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay önce, 5 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada örgüt üyelerine, "kılıcın hakkını verin" diyerek "öldürme" talimatı verdiği belirtildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Kasım'da görülen duruşmada açıkladığı kararında, darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklardan 8'ine ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, söz konusu hükümle ilgili hazırladığı 130 sayfalık gerekçeli kararında ayrıca, FETÖ ile ilgili birçok tespite yer verdi.

"Örgütün motivasyon aşaması" başlığı taşıyan değerlendirme bölümünde, örgütün ilk darbe mesajının örgüt tabanına, 2013 yılı Kasım ayında örgütün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nin "Zaman kardeşlik zamanı" başlıklı slogan adı altında hazırlanan reklam film ve afişleriyle verildiği belirtilen gerekçeli kararda, reklam görsellerinde, askerin elinde tuttuğu sayfada, "bir ihtimal daha var" manşetinin yer aldığı, reklamla siyasal iktidara karşı aba altından sopa gösterilirken, diğer taraftan da örgüt üyelerine "en son ihtimalin darbe olduğu" yönünde subliminal mesaj verildiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 23:42
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