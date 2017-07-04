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Darbecinin kopyacı karısı

FETÖ darbe soruşturmasında hakkında iddianame hazırlanan Zagreb eski Ataşesi Hüseyin Gürgen'in, WhatsApp'tan atılan, "TSK yönetime el koymuştur. Muhataplarınıza iletin" talimatına, "Emredersiniz" diye karşılık verdiği ortaya çıktı. Gürgen'in öğretmen eşi de KPSS şüphelisi çıktı

04 Temmuz 2017 Salı 10:44
Darbecinin kopyacı karısı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasının ataşeler ayağını oluşturan soruşturmasını tamamladı. 

İddianamede 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da darbeye direnen sivil vatandaşlara silah sıkarken görüntülenen, Karargah davası sanığı Tuğamiral Sinan Sürer'in kurduğu "Ataşeler" adlı WhatsApp grubundaki mesajlara dikkat çekildi. Sürer'in gruba, "Arkadaşlar TSK yönetime el koydu. Muhataplarınıza iletin" diye yazdığı, şüpheli Gürgen'in de "Emredersiniz Zagreb. Albay Hüseyin Gürgen" cevabını verdiği belirtildi.

İddianamede Gürgen'in öğretmen eşi Perihan Gürgen'in de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı 2010 KPSS soruşturmasında şüpheli olduğu vurgulandı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 10:44
  1. Zagreb eski Ataşesi Hüseyin Gürgen
  2. Perihan Gürgen
  3. 2010 kpss kopya
  • SukruSukru45 dk önce
    Şimdi bu soru hırsızı işten atılınca mağdur edildik diye feryat edecek ve bazı mahluklarda bunlara sahip çıkacak ve yollara düşecek vah türkiyem vah.
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