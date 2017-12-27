‘Darbecilerle hesaplaşamadık’

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Gazeteci Aslan Değirmenci, 28 Şubat sürecinde aktif rol alan gazetecilerin yargıdan kaçırıldığını ifade etti. Değirmenci, “Darbeye zemin hazırlamak için yapılan haberler kayıt altındadır. Düşünün Batı Çalışma Grubu hakkında gereken yapılıyor ancak BÇG’nin kontrolünde sahayı kuşatan beşli çete hakkında gereken yapılmıyor. Gereken yapılmayınca da her dönem milli iradeyi hedef alıyorlar. Temel sorunumuz darbecilerle tam anlamıyla hesaplaşamamak” diye konuştu.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA