Darbecilerin rakipleri bir bir tutuklanıyor
Mısır, Mart ayında düzenlenecek genel seçimlere hazırlanırken Abdulfettah Sisi’nin önemli rakiplerinden muhalif parti genel başkanı Abdul Munim Ebul Fetah güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.15 Şubat 2018 Perşembe 12:33
Hükumet muhalifi cumhurbaşkanlığı adaylarının art arda tutuklandığı ülkede darbeyle yönetime el koyan Sisi’nin ‘tek adam rejimi’ kurmak istediği değerlendiriliyor.
Abdul Munim Ebul Fetah, Müslüman Kardeşler Teşkilatına yönelik yapıcı tutumlarıyla tanınıyor. ‘Göreve’ geldikten sonra ülkedeki dini otoritelere karşı mücadele başlatan Sisi Hükumeti, Müslüman Kardeşler Teşkilatını da ‘terör’ listesine almıştı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da verdiği bir mülakatta Hükumeti eleştiren Abdul Munim Ebul Fetah, ülkeye dönüşünün ardından tutuklanarak hapse gönderildi.
Yetkililer, Abdul Munim Ebul Fetah’ın yanı sıra beraberindeki beş kişinin daha tutuklandığını açıkladı.
İnsan Hakları Savunucusu Avukat Cemal Eid, diğerleri serbest bırakılırken Abdul Munim Ebul Fetah’ın tutukluluk halinin devam ettiğini bildirdi.
Abdul Munim Ebul Fetah, önümüzdeki ay yapılacak seçimlerin adil şartlarda sürdürülmeyeceği gerekçesiyle seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.
Ortadoğuda yayın yapan bazı basın kuruluşları, Sisi’nin önemli rakiplerinin hepsini tutuklattıktan sonra seçimleri kolaylıkla ‘kazanabileceğini’ yazdı.
Abdulfettah Sisi’nin en önemli rakibi ve eski genelkurmay başkanı Samim Anan, geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından tutuklanmıştı.
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