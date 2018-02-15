Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Darbecilerin rakipleri bir bir tutuklanıyor

Mısır, Mart ayında düzenlenecek genel seçimlere hazırlanırken Abdulfettah Sisi’nin önemli rakiplerinden muhalif parti genel başkanı Abdul Munim Ebul Fetah güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:33
Darbecilerin rakipleri bir bir tutuklanıyor

Hükumet muhalifi cumhurbaşkanlığı adaylarının art arda tutuklandığı ülkede darbeyle yönetime el koyan Sisi’nin ‘tek adam rejimi’ kurmak istediği değerlendiriliyor.

Abdul Munim Ebul Fetah, Müslüman Kardeşler Teşkilatına yönelik yapıcı tutumlarıyla tanınıyor. ‘Göreve’ geldikten sonra ülkedeki dini otoritelere karşı mücadele başlatan Sisi Hükumeti, Müslüman Kardeşler Teşkilatını da ‘terör’ listesine almıştı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da verdiği bir mülakatta Hükumeti eleştiren Abdul Munim Ebul Fetah, ülkeye dönüşünün ardından tutuklanarak hapse gönderildi.

Yetkililer, Abdul Munim Ebul Fetah’ın yanı sıra beraberindeki beş kişinin daha tutuklandığını açıkladı.

İnsan Hakları Savunucusu Avukat Cemal Eid, diğerleri serbest bırakılırken Abdul Munim Ebul Fetah’ın tutukluluk halinin devam ettiğini bildirdi.

Abdul Munim Ebul Fetah, önümüzdeki ay yapılacak seçimlerin adil şartlarda sürdürülmeyeceği gerekçesiyle seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.

Ortadoğuda yayın yapan bazı basın kuruluşları, Sisi’nin önemli rakiplerinin hepsini tutuklattıktan sonra seçimleri kolaylıkla ‘kazanabileceğini’ yazdı.

Abdulfettah Sisi’nin en önemli rakibi ve eski genelkurmay başkanı Samim Anan, geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:33
  1. Abdul Munim Ebul Fetah
  2. mısır
  3. seçimler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e sevkiyatı görüntülendi
    1. Terör örgütü YPG'nin Cinderes'e..
    2. 36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet..
    3. Amerika'dan TBMM'ye kritik ziyaret!
    4. Bakan Canikli'den önemli açıklamalar
    5. Her şeyi itiraf etmeye başladılar
    6. Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı
    7. Kremlin'den flaş açıklama! Putin,..
    8. Skandal harita! Türkiye'yi yok ettiler
    9. O isimden komünistlere örgütlenme..
    10. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:..
    11. Iğdır'da terör operasyonu: 11 kişi..
    12. Rusya'dan NATO'ya flaş 'füze' çıkışı:..
    13. Borsa günün ilk yarısında yükselişe..
    14. CNN, Tillerson'u uyardı: Osmanlı..
    15. Gümrük kaçağı 30 bin 450 paket sigara..
    16. Galatasaray'da yıldız futbolcu idmana..
    17. Açığa alınan Emniyet Müdürü fuhuş..
    18. Katil İsrail'den Filistinli tutukluya..
    19. UEFA'dan Süper Lig devine şok! Men..
    20. Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 14 kişi..
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…