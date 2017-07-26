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Telefon gelince yemeği yarım bırakıp kalktılar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, hazırlanan 1052 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:46
Telefon gelince yemeği yarım bırakıp kalktılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuzdarbe  girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, aralarında reklamcı Erol  Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği  olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan  iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma  Bürosu savcılarından Hikmet Pak ile Bülent Başar tarafından FETÖ mensuplarının 15  Temmuz 2016'da, adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi  Köprüsü'ne tanklarla çıkmalarıyla başlayan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma  sonucu hazırlanan 1052 sayfalık iddianame, Başsavcılığın onayının ardından  İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkemenin incelediği iddianamede, aralarında subayların da bulunduğu  30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135'i tutuklu 143 şüpheli  yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini  yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca bazı şüphelilerin ''silahla kasten yaralama'',  "kasten öldürmeye teşebbüs'', ''mala zarar verme'' ve ''kişiyi hürriyetinden  yoksun kılma'' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları  öngörüldü.

FETÖ'nün yapısı, eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ön  bilgilerin yer aldığı iddianamede, darbe kalkışmasına yönelik İstanbul'daki  toplantılarda alınan kararlar üzerine 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında  stratejik öneme haiz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ele geçirilerek, kentin  trafiğini kontrol altına almak amacıyla köprünün kapatılmasının hedeflediği  kaydedildi.

İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında köprüde, 2. Zırhlı Tugay  Komutanlığı'ndan temin edilen 2 unimog ve 1 itfaiye aracıyla Kuleli Askeri Lisesi  Komutanlığı'ndan gelen 56 şüpheli, 4 tank ve 2 ZPT ile Maltepe Nurettin Baransel  Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan 41 şüpheli ile 1 MAN  otobüsle kamp yapmakta oldukları Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket  eden 54 şüphelinin görevlendirildiği anlatıldı.

7 DARBECİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Toplamda 151 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü dile getirilen  iddianamede, darbecilerin emniyet güçlerine ateş açması sonucunda çıkan çatışmada  Üsteğmen Vedat Yıldız, Astsubay İbrahim Gül, Uzman Çavuş Mustafa Çelik, askeri  öğrenciler Murat Tekin, Ragıp Enes Katran, erler Burak Dinler ve Kurtuluş  Kaya'nın etkisiz hale getirildiği, ölmeleri nedeniyle bu kişiler hakkında  takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

İddianamede, 143 şüphelinin 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kuleli Askeri  Lisesi Komutanlığı ve Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket ederek 15  Temmuz Şehitler Köpru?su?'ne intikal ettikleri, darbe kalkışmasına bilerek ve  isteyerek katıldıkları vurgulandı.

GELEN TELEFONLA KEBAPÇIDAN KALKIP ACİLEN GİTTİLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün  kapatılması ve kontrol altına alınması görevinin Kuleli Askeri Lisesi  Komutanlığı'na verildiği, diğer birliklerin de takviye amacıyla görevlendirildiği  anlatılan iddianamede, bazı şüphelilerin darbe girişimi günü saat 19.00  sıralarında ailece Üsküdar'daki bir kebap restoranına gittikleri, şüpheli eski  Albay Muammer Aygar'a gelen telefon üzerine eşlerini bırakan subayların acilen  yemekten kalkarak Kuleli'ye döndükleri aktarıldı.

Bu duruma ilişkin kamera görüntülerine yer verilen iddianamede,  şüpheli subayların esasen darbe kalkışmasından haberdar oldukları, 16 Temmuz 2016  günü saat 03.00 sıralarında icra edilmesi planlanan kalkışmanın erken saate  çekilmesi nedeniyle telefonla arandıkları ve birliğe intikal ettiklerinin  değerlendirildiği vurgulandı.

İddianamede, 15 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında alarm verilmesi  üzerine Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'nda bulunan tüm rütbeli personel ile  askeri öğrenci, er ve eratın kamuflajlı bir şekilde okul içtima alanında  toplandıkları, Okul Komutanı Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın  personele hitaben  bir konuşma yaparak "Ordu yönetime el koymuştur, herkes emirleri riayet  edecektir, etmeyen rütbeli, asker fark etmez ellerinden silahları alınıp gereği  yapılsın." şeklinde sözler söylediği belirtildi.

Saat 21.29'da şu?pheliler eski Yüzbaşı Sabri Gür ve İsmail Bay'ın sevk  ve idaresindeki bir kısım şüphelilerin saat 21.22 sıralarında eski Yarbay Turgay  Ödemiş'in emir ve komutası altına girerek Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndan  intikal ettikleri köprüyü kontrol altına almak için Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş  istikametini saat 22.00 sularında kapattıkları ifade edildi.

Bu saatten itibaren şüpheliler Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet  Taştan'ın emir ve komutasındaki askerlerin ilk etapta gişeler kısmında, devam  eden saatlerde Beylerbeyi köpru? ayağında konuşlandırıldığı anlatılan  iddianamede, askerlerin bir kısmının gişeler kısmında kalarak trafiği  yönlendirdikleri, vatandaşlara sıkıyönetim ilan edildiğini söyleyerek evlerine  göndermeye çalıştıkları kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:46
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