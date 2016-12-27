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Darbecilerin ikinci WhatsApp grubu ortaya çıktı!

Darbe girişimiyle ilgili Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 181 sayfalık iddianamede 'Yurtta Sulh Konseyi' dışında darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi birbirleriyle iletişim amaçlı 'Canavar Meclisi' adıyla başka bir Whatsapp grubu daha kurdukları ortaya çıktı.

Darbecilerin ikinci WhatsApp grubu ortaya çıktı!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 18:24
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 181 sayfalık iddianamede Hava Harp Okulundan 70 öğrenci, 3 rütbeli subay ve 2 er hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Yalova'da ifadesi alınan bir darbeci askerin telefonunda yapılan incelemede, 'Canavar Meclisi' isimli whatsapp grubu bulundu. Darbeci askerlerin bu grup üzerinde bir birleri ile iletişime geçtikleri ve durumlarını sordukları gözlendi. Konuşma içeriklerinden bazı askerlerin, "Ne yapıyoruz biz ya" şeklinde yazması da dikkat çekti. 'Canavar Meclisi' isimli grubun içeriğinde yapılan incelemelerde ise darbe girişimine karışan askerlerin konuşmalarının yer aldığı görüldü.

 İddianamede yer verilen konuşma içeriklerinden bazıları ise şöyle:

Şüpheli Ali A.: Her şey yolunda arkadaşlar. Kesinlikle taviz yok. Liderlik zor zamanlarda gösterilir"

Şüpheli Ali Y.: (Hava Harp Okulu Komutanlığı 2. Filo Takım Komutanı): Abi çocuklar nasıl? Sizler nasılsınız?

Şüpheli Ali A.: Canavar gibiyiz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Halkı galeyana getirmişler. Yalova nasıl?

Ali Y.: Abi terbiyem müsaade etmiyor da neyse, Yalova bitik diyeyim.

 Ali A.: Liderlik zor zamanlarda belli olur.

Şüpheli Ceyhun Ö.: Emre ve Ferhat Binbaşı vuruldu. S…m böyle liderliği Ali. Bir o kadar yaralı var.

Ali Y.: Başlarım ya böyle işe, abi neredesiniz?

'NEW YAPIYORUZ ABİ BİZ YA'

Konuşma sırasında şüphelilerin sık sık "Emre" adında birini sorduğu gözlenirken, saat ilerledikçe ve halk direnişi arttıkça askerlerin paniğe kapıldığı konuşmalardan belli oluyor. Şüpheli Ali A.: Beyler bizim durum da kötü. Harbiyeli vuruldu. Şüpheli Ali Y.: Ne yapıyoruz biz yaa. Kim götürüyor ya. Erkam G.: Abi siz kimle çatıştınız da vuruldu bunlar ya siz ne diyorsunuz abi ya. Konuşma sırasında şüpheli Ali Yağmur'un, "Kardeşim milleti kandırmışlar darbe yapılıyor" şeklinde yazması ise dikkat çekti. Yoğunluk sebebiyle bilgi gelmediği sürece gruptan yazılmaması konusunda birbirini uyaran şüphelilerin birkaç saat sonra ise gruptan peyder pey ayrıldığı da iddianamede anlatıldı.

 

 
EtiketlerCanavar Meclisi
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CİHAT ÖZER

Şerefsizler lider gormustur herhalde bu ülkenin bir lideri var o da reis. lider milletine liderlik yapar İngiliz usagindan Yahudi emperyalist usaklarindan lider çıktığı nerde gorulmus. Ahmak gulenistler cıa kucağına oturtmuş adama tapacagina kulu kölesi olacağına kendi ülkenin milletinin devletinin köpeği olsaydınız keşke de o fetoşunuzun çok anlattığı kitmir gün değeriniz olurdu. O kıtmir hâk yolunun siz ise hiç yolunun oldunuz.

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Konyalı Hüseyin KARADAĞ

Neymiş efendim.Terbiyesi müsaade etmiyormus.Ulan hokkabaz terbiyeyi bırak,sizde haysiyet onur varmiki namussuz herif.Herhalde bu işi siz video oyunu gibi tereyağından kıl çeker gibi basit zannettiniz.Ama direnen halkı görüp,kendi itleriniz bir bir vurulmaya başlayınca,kendinizin olmayan kiraya verdiğiniz o aptal kafanıza dank etti değilmi.Sizi gidişeref fukaraları sizi.

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hercai

''peyder pey'' peyderpey olarak yazilmasi lazim.

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