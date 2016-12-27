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​Darbecilerin diğer Whatsapp grubu deşifre oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameyle birlikte, "Yurtta Sulh Konseyi" dışında darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi birbirleri ile iletişim kurduğu yeni bir Whatsapp grubu daha ortaya çıktı. Bu grubun adının ise "Canavar Meclisi" olduğu belirlendi.

​Darbecilerin diğer Whatsapp grubu deşifre oldu
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:47
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 181 sayfalık iddianamede Hava Harp Okulundan 70 öğrenci, 3 rütbeli subay ve 2 er hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Hürriyet'in haberine göre iddianamede, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında darbecilerin kendi arasında konuştuğu başka bir Whatsapp grubunun daha olduğu ortaya çıktı. Yalova'da ifadesi alınan bir darbeci askerin telefonunda yapılan incelemede, “Canavar Meclisi" isimli whatsapp grubu bulundu. Darbeci askerlerin bu grup üzerinde birbirleri ile iletişime geçtikleri ve durumlarını sordukları gözlendi. Konuşma içeriklerinden bazı askerlerin, “Ne yapıyoruz biz ya" şeklinde yazması da dikkat çekti.

"Canavar Meclisi"

"Canavar Meclisi" isimli grubun içeriğinde yapılan incelemelerde ise darbe girişimine karışan askerlerin konuşmalarının yer aldığı görüldü. İddianamede yer verilen konuşma içeriklerinden bazıları ise şöyle:

Şüpheli Ali A.: Her şey yolunda arkadaşlar. Kesinlikle taviz yok. Liderlik zor zamanlarda gösterilir
Şüpheli Ali Y.: (Hava Harp Okulu Komutanlığı 2. Filo Takım Komutanı): Abi çocuklar nasıl? Sizler nasılsınız?
Şüpheli Ali A.: Canavar gibiyiz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Halkı galeyana getirmişler. Yalova nasıl?
Ali Y.: Abi terbiyem müsaade etmiyor da neyse, Yalova bitik diyeyim.
Ali A.: Liderlik zor zamanlarda belli olur.
Şüpheli Ceyhun Ö.: Emre ve Ferhat Binbaşı vuruldu. S… böyle liderliği Ali. Bir o kadar yaralı var.
Ali Y.: Başlarım ya böyle işe, abi neredesiniz?

"Ne yapıyoruz biz ya"

Konuşma sırasında şüphelilerin sık sık "Emre" adında birini sorduğu gözlenirken, saat ilerledikçe ve halk direnişi arttıkça askerlerin paniğe kapıldığı konuşmalardan belli oluyor.

Boğaziçi Köprüsü üzerindeki grupta bulunan şüpheli Ali A.: Beyler bizim durum da kötü. Harbiyeli vuruldu.

Şüpheli Ali Y.: Ne yapıyoruz biz yaa. Kim götürüyor ya.

Erkam G.: Abi siz kimle çatıştınız da vuruldu bunlar ya siz ne diyorsunuz abi ya.

Konuşma sırasında şüpheli Ali Y.'nin, "Kardeşim milleti kandırmışlar darbe yapılıyor" şeklinde yazması ise dikkat çekti.

Yoğunluk sebebiyle bilgi gelmediği sürece gruptan yazılmaması konusunda birbirini uyaran şüphelilerin birkaç saat sonra ise gruptan peyder pey ayrıldığı da iddianamede anlatıldı.

 
EtiketlerİstanbulFatihFatih Sultan MehmetCeyhunAbCumhuriyet BaşsavcılığıHürriyetYalovaWhatsApp
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