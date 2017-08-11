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Darbecileri yakalatan Yüzbaşının şüpheli ölümü... Kaza mı, suikast mı?

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecileri askerlerin yakalanmasını sağlayan Yüzbaşı Şevket Soyer, İzmir Foça’da trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu kaza şüpheli bulundu.

11 Ağustos 2017 Cuma 07:03
Darbecileri yakalatan Yüzbaşının şüpheli ölümü... Kaza mı, suikast mı?

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ele geçirmek için gelen ve sıkıyönetim belgeleri bulunan darbeci askerlerin polisle işbirliği yapıp yakalanmasını sağlayan Yüzbaşı Şevket Soyer (36), İzmir Foça’da kaza geçirerek hayatını kaybetti.

Yüzbaşı Soyer, izinli olarak eşi ve çocuğu ile Foça’ya gitti. Sabah saatlerinde bir iş için Aliağa’ya otomobili ile giden Soyer, Yeni Foça sahil yoluna geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç 30 metrelik uçurumdan aşağı uçtu.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre otomobili ile arkadan gelen bir Alman vatandaşı, kazayı fark ederek diğer sürücülerden yardım istedi.

Jandarma ve ambulans olay yerine geldiğinde Soyer’in öldüğünü belirledi. Soyer, Eski Foça Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kazanın şüpheli olduğunu söyleyen Soyer’in yakınları, devletin bu olayı detaylı bir şekilde araştırmasını, kaza mı, yoksa suikast mı olup olmadığının belirlenmesini istedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 07:03
  1. İzmir Yüzbaşı kazası
  2. Yüzbaşı Şevket Soyer
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