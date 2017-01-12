Darbecileri koruyan başhekim görevden alındı

Bu haber 316 kez okundu

MEHMET ÖZMEN / ANKARA - Akit’in deşifre ettiği Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’ndeki 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle Başhekim Dr. Utkun Serkant görevinden alınarak yerine Uzman Dr. Ömer Parlak getirildi.

Aralarında hastane yöneticilerinin de bulunduğu “Gölbaşı Hasvak Özen Dr.” isimli WhatsApp grubunda yapılan yazışmalarda, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın Meclis bombalanmadan 1 dakika önce “TBMM yıkılacak bu gece, TBMM yıkılması lazım bu gece” şeklinde mesaj paylaştığını gazetemiz ortaya çıkarmıştı. “Gölbaşı Hasvak Özen Dr.” isimli WhatsApp grubunda yapılan yazışmaların bir kişi tarafından Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasının ardından harekete geçen Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Utku Serkant, Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih İğde ve Başhekim Yardımcısı Dr. Hülya Köksal’ın bir hafiye gibi çalışarak skandalı savcılığa şikayet edenin peşine düşmüştü.

GÖREVDEN ALINAN BAŞHEKİM TEHDİT ETMİŞTİ

Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesinde görevli Dr. P.Z.A. darbe gecesi atılan skandal mesajları savcılığa şikayet ettiği iddiasıyla bir odaya çekilerek Başhekim Dr. Utku Serkant, Başhekim Yardımcısı Dr. Hülya Köksal ve Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih İğde tarafından “Seni Cerablus’a süreriz” diye tehdit etmişlerdi. Olayın ortaya çıkmasının ardındın Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih İğde’nin görevine son verilirken, olayın baş aktörlerinden Başhekim Yardımcısı Dr. Hülya Köksal’ın hâlâ görevinin başında bulunması manidar bulunurken, “Dr. Hülya Köksal’ı koruyan kim?” sorusuna neden oldu.

SÜRGÜN EDİLMEK İSTENMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, aralarında hastane yöneticilerinin de bulunduğu “Gölbaşı Hasvak Özen Dr.” isimli whatsapp grubundaki skandal yazışmalar sonrasında tehdit ve hakarete uğrayan Dr. P. Z.A.’nın ödüllendirilmesi gerekirken Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi yöneticileri ve Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği işbirliğiyle geçici görevlendirme bahanesiyle sürgün edilmek istendiği ortaya çıkmıştı.

Akit’e konuşan Gölbaşı halkı, “Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanemizde FETÖ’cü doktor ve onları koruyan vatan hainlerini istemiyoruz” diyerek Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenmişti. Vatandaşların yoğun şikayeti ve Akit’in skandalın üzerine giderek Başhekim ve Başhekim yardımcısının görevlerinden uzaklaştırılmış olmaları memnuniyetle karşılandı.

ESKİ BAŞHEKİM AKİT’TEN KÖŞE BUCAK KAÇIYOR

Bir süredir Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Utku Serkant’a ulaşmaya çalıştık fakat ısrarlı aramalarımıza rağmen telefonlarımıza cevap vermeyerek köşe bucak kaçması ilginç bulundu.