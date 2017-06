Darbecileri istedik

Yunanistan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan’a kaçan darbeci askerlere ilişkin, “Biz istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın” dedi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yıldırdım, şunları dile getirdi: “Biz, ülkemize karşı açık darbe yapan kişilerin iadesini arzu ederiz, isteriz. Yargı ile idarenin işlevi hukuk devleti olan her ülkede ayrıdır. Biz de bunu söylüyoruz. Yargı kendine ait kararları verecek, idare de kendi inisiyatifindeki işlevi yapacak. Fakat Türkiye hakikaten zor günler geçirdi. Hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın.”

ÇİPRAS YİNE TOPU MAHKEMEYE ATTI

Çipras da, darbeci askerlerin iadesine ilişkin bir soru üzerine Yunanistan’da idare ile hukuk arasında bir ayrım bulunduğunu belirterek “Yargı tamamen bağımsızdır. Bu karara katılsak da katılmasak da saygı duyuyoruz. Onların siyasi iltica başvuruları var. Bu da Yunan adaletine bağlı bir konu” dedi. Çipras, Türkiye ile terörizmle mücadele konusunda iş birliklerinin sürdüğünü anlatarak “Ancak siyasi tutum olarak biz Türkiye’de yaşanan darbe girişimini kınadığımızı belirttik. Türkiye’de demokrasiye yönelik yapılan bu hareketin ve darbecilerin hoş karşılanmadığını belirttik” ifadelerini kullandı.

KOMŞU ile KAZAN-KAZAN DÖNEMi

Başbakan Yıldırım, iki ülke ilişkilerine de değinerek, “Sorunların çözümünün yolu kazan-kazan prensibine göre olmalı, yani iki komşuya yakışır bir şekilde aramızdaki meseleleri konuşmalıyız ve konuşarak çözüm üretmeliyiz” dedi. İki ülke arasında çok büyük potansiyel olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu: “Geçen sene Türkiye’den adalara 800 bin civarında turist ziyareti olmuş. 600 bin Yunanistan’dan Türkiye’ye. Adalara gidiş gelişler Schengen sistemi içerisinde esnetilebilirse bu turizm faaliyetlerinin çok daha hızlı şekilde artacağını düşünüyorum. Bu AB’nin geçen yıl söz verdiği vize muafiyetini hayata geçirmesiyle mümkün.”

AKDENİZ’DEKİ ENERJİ HEPİMİZİN

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının insanlığın ortak mirası olduğunu belirten Yıldırım, bu kaynaklar kullanılırken Kıbrıs adasının, kuzeyiyle güneyiyle bütün hakları korunarak çalışma yapılmasının önemi üzerinde durduklarını dile getirdi. Kıbrıs’ın, Türkiye ve Yunanistan için çözülmesi gereken bir mesele olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu konuda Çipras’ın ve kendilerinin olumlu düşünceler içerisinde olduklarını söyledi. Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Yıldırım, şöyle konuştu: “Darbe sonrası yaşananlar ve daha sonra da Türkiye’de anayasa değişikliğine yönelik süreç içerisinde Avrupa Birliği maalesef olumsuz bir tutum içerisine girdi. Bunların, ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesi için hiçbir katkısı yok. Artık bütün bunlar geride kaldı. Avrupa Birliği ile Türkiye yeni bir vizyonla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.”

“Ömür biter yol bitmez...”

Bir yabancı basın mensubunun, “Güvenlik ve garantiler konusunda Atina’nın tezleriyle ilgili olarak sizin görüşünüz nedir?” sorusunu Yıldırım, şöyle cevapladı: “Ömür biter yol bitmez. Her zaman gitmek isterseniz gidecek yol mutlaka bulunur. Biz de bu meselenin çözümünü istiyoruz ama unutulmasın ki bu mesele BM’nin meselesi değil. Bu mesele Kıbrıs Rum ve Türk toplumunun meselesidir. Çözümün her iki toplumu tatmin edecek adil, kalıcı çözüm olarak ortaya çıkması lazım. Geçmişteki anlaşmalardan kaynaklanan garantör konumumuzla Yunanistan ve Türkiye, her iki ülkenin Başbakanı olarak bu çözüme ulaşma konusunda gereken her türlü olumlu katkıyı yapmaya karar verdik. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”