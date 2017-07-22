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Darbecileri gözaltına alan Albay, tuğgeneralliğe terfi etti

15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkan Kurmay Albay Cengiz Yıldız, Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atamalarıyla tuğgeneralliğe terfi edip, Antalya il Jandarma Komutanı olarak atandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:13
Darbecileri gözaltına alan Albay, tuğgeneralliğe terfi etti

Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atamalarına göre, kararnameyle tuğgeneralliğe terfi eden Denizli İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Denizli il JandarmaKomutanlığı'na ise Osmaniye İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz getirildi. 

DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ETKİN ROL ALDI

Tuğgeneral olan Cengiz Yıldız, 15 Temmuz Darbe girişiminin bastırılmasında etkin rol oynamıştı. Yıldız, darbe girişiminde Denizli'de Ankara'ya götürülecek olan 580 komandonun başındaki başta Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve rütbeli askerleri havaalanında gözaltına almıştı.

BAŞARALI OPERASYONLARDA DA İMZASI VAR

2014 yılında Bolu İl Jandarma Komutanıyken, Denizli İl Jandarma Komutanı olarak atanan Yıldız, 2005 ile 2009 yılları arasında da Denizli İl Jandarma Komutanlığında binbaşı ve yarbay rütbelerinde asayiş şube müdürlüğü yapmıştı. Yıldız, Denizli'de özellikle büyük uyuşturucu operasyonlarına da imza attı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:13
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