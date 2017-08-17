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"Darbecilere çay ikram edersiniz" diyen polis müdürünün cezası belli oldu

Erzurum'da FETÖ'nün hain darbe girişimi esnasında darbeci askerleri kastederek, 'gelirlerse çay ikram edersiniz kardeş' diyerek polislere darbecilere direnmemeleri gerektiğini söyleyen eski Aziziye İlçe Emniyet Müdürü Yalçın'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 14:08
"Darbecilere çay ikram edersiniz" diyen polis müdürünün cezası belli oldu

"Darbeciler gelirlerse çay ikram edersiniz" diyen polis müdürünün cezası belli oldu.   Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan  eski Aziziye İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yalçın ile sanık avukatları salonda hazır  bulundu. Diğer tutuklu sanık olan ve aynı emniyet müdürlüğünde Grup Amir Vekili  olan Başpolis Nedim Bıçakçı da tutuklu bulunduğu Ağrı Kapalı Cezaevinden Ses ve  Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

   Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock"  kullanıcısı da olan Yalçın'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan  cezalandırılmasını, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek"ten ise  beraatına karar verilmesini, Bıçakçı'nın ise her iki suçtan kesin ve inandırıcı  delil elde edilemediğinden beraat etmesini talep etti.

 Son sözü sorulan sanıklardan Yalçın, "Bir senedir suçsuz yere  cezaevinde yatmaktayım. Bu olaya rağmen stratejik yerlerde görev yapmaya devam  ettim. Sadece bir istihbarat raporu ile hakkımda bu işlemler yapıldı. Suçsuzum,  tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Bıçakçı da son sözünde "Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum. Türk  adaletine güveniyorum." ifadelerini kullandı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi  sırasında astlarına darbeye karşı koymamaları için talimat verdiği öne sürülen  eski Aziziye İlçe Emniyet Müdürü İlhan Yalçın'ı "terör örgütü üyesi olmak"  suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Yalçın'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan  kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatını kararlaştıran heyet,  Nedim Bıçakçı'nın da her iki suçtan delil yetersizliğinden beraatına ve tahliyesine karar verdi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İlhan  Yalçın'ın uzun yıllardan beri FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde yer  aldığı, 1998 mezunu polis akademililer grubuna dahil olduğu, 2014 ve devamında örgütsel toplantılara katılmaya devam ettiği anlatılıyordu. Yalçın'ın "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüte himmet verdiği, ekip arkadaşları diğer polis memurlarını örgüte rapor ettiği, örgütün talimatlarına  uyarak darbe girişimi günü astlarına talimatlar verip cuntacılara direnmemelerini  istediği anlatılan iddianamede, tanık Ü.Ç'nin beyanına göre, Yalçın'ın darbeye  kalkışan askerleri kastederek "Gelirlerse çay ikram edersiniz kardeş, çatışma  ortamından sakının, münferit hareket etmeyin, bizden kaynaklı yanlış hareket  olmasın" şeklinde sözler söylediği bildiriliyordu.

 İddianamede, Bıçakçı'nın da grup amir vekili olarak astı konumundaki  polis memurlarına aynı mahiyette talimatlar verdiği, TSK mensubu görünümlü  FETÖ/PDY mensupları ile iştirak iradesi içerisinde hareket ettiği aktarılan  iddianamede, her iki sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek"  ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış  müebbet hapis ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:08
  1. ihsan yalçın
  2. erzurum
  3. TSK
  4. Ağrı
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