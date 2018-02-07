Darbecilerden skandal çizgi film

Mısır'ın İçişleri Bakanlığı, çocukları "kötü adamları polise ihbar etme konusunda cesaretlendiren" çizgi film konusunda eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Ocak ayının sonlarında yayınlanan çizgifilm çocukları tamamen polise güvenmeye ve birer muhbir olmaya çağırıyor. "Fetin ve Bülbül" isimli çizgi film "el ele çocuklarımızın zihinlerini koruyacağız" ifadesiyle sosyal medyada Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

MUHBİR OLMAYA TEŞVİK

Cumartesi günü yayınlanan ikinci bölüm Fetin ve Bülbül isimli iki çocuğu, yeni komşularını gözetlerken gösteriyor. Daha sonra bu iki çocuk onları şüpheli buldukları için komşularını polise ihbar ediyor. Çizgi filmdeki polis, çocukları doğrudan yetkililere gittikleri için tebrik ediyor ve onlara bildirdiklerini başka kimseye söylememelerini öğütlüyor. İhbardan sonra polis eve gelip iki adamı tutukluyor.

Nebil ismi verilen ve çocukların arkadaşı olarak gösterilen polis çocuklara söyle söylüyor: "Şüpheli bir şey gördüğünüzde bildirdiğiniz için tebrikler çocuklar." Çizgi filmde çocukların anne babalarına dahi danışmadan insanları polise ihbar etmesi öğütlenirken, babaları da direkt polise gittikleri için çocukları ile gurur duyduğunu belirtiyor.

İHBAR KARŞILIĞINDA ÖDÜL

Çizgi film çocuklardan birinin polise "Onları yakalamanıza yardım ettik. Ödülümüz nerede? Çikolata nerede?" demesi ile sona eriyor.

Çizgi filme ilişkin İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada amacın çocukları polisin vatandaşlara yardımdaki rolü hakkında eğitmek olduğunu söyledi. Mısır'da darbe ile iş başına gelen devlet başkanı Abdülfettah es Sisi, kendisine muhalefet eden kişilere yönelik kötü adamlar tabiri kullanılıyor.

Söz konusu çizgi film akıllara, George Orwell'ın korku ütopyası konusunda verdiği eser olan 1984 romanında, devlet tarafından sistem karşıtları başta olmak üzere 'suçluların' ihbar edilmesi için kurulan çocuk yapılanmasını getiriyor. Sosyal medyada da birçok kişi yayınlanan çizgi filme tepki gösterdi. Bir kullanıcı, İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımını "küçük bir muhbir nasıl olunur?" yorumuyla ti'ye aldı.

MepaNews