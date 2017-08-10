Darbeciler'den bir operasyon daha... 6 kişiyi sınır dışı ettiler
Mısır, 19 Temmuz'da gözaltına alınan Kazakistan vatandaşı 6 kişiyi sınır dışı etti10 Ağustos 2017 Perşembe 12:16
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu Müdürü Anuar Jaynakov, yaptığı açıklamada, Mısırlı yetkililer tarafından 19 Temmuz'da gözaltına alınan 6 vatandaşlarının, Kazak diplomaların eşliğinde Kahire Havalimanı'na getirildiğini kaydetti.
Jaynakov, neden gözaltına alındığı açıklanmayan vatandaşlarının yakın zamanda Kazakistan'a döneceğini aktardı.
Kazakistan, vatandaşlarının neden gözaltına alındığının açıklanmaması üzerine dün Mısır'a protesto notası vermişti.