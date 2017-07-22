Darbeciler'den 28 kişiye idam cezası

Darbeci Mısır'da "Başsavcı Hişam Berekat suikastı" davasında yargılanan sanıklardan 28'inin idam cezasına, 38'inin ise 10 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.



Mısır kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamuoyunda "Başsavcı Hişam Berekat suikastı" olarak bilinen ve 16'sı gıyabi 67 sanığın yargılandığı davanın duruşması başkentin güneyindeki Tora'da görüldü.

Kahire Ceza Mahkemesi, davada yargılanan ve daha önce görüşü alınmak üzere dosyaları müftüye gönderilen 30 sanıktan 28'inin idam cezasına, ölen 1 sanık hakkında davanın düşürülmesine ve diğer 38 sanıktan 15'inin müebbet (25), 8'inin 15'er ve 15'inin 10'ar yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Başsavcı Hişam Berekat, Haziran 2015'te Kahire'nin doğusunda konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Mısır güvenlik güçleri İhvan ile Hamas'ı suçlamış ancak her iki taraf da saldırı ile ilgilerinin olmadığını açıklamıştı.