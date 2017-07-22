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Darbeciler Uygurlu Türkleri Çin'e teslim ediyor

Mısır’da son iki hafta boyunca yürütülen tutuklamaların, bu ülkede yaşayan Uygurları tedirgin ettiği bildirildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:36
Darbeciler Uygurlu Türkleri Çin'e teslim ediyor

Bölgeden gelen haberlere göre, bu tutuklamalardan kaçan Uygurların bir kısmı gizlenmek veya Mısır'ı terk etmek zorunda kaldılar.

Kahire resmi yetkilileri, bu gözaltıların yasadışı göçmenlere karşı yapıldığını öne sürerek,"Bunlar normal prosedürdür. Mısır’daki Uygurlarının takip edilmesi değildir” denildi.

Ancak, insan hakları savunucuları bu durumdan ciddi derecede kaygı duyuyor. Onlara göre, Mısır’daki Uygurlar Çin'e iade edildikleri taktirde keyfi tutuklamalara ve işkenceye maruz kalacaklar.

Çin hükümeti bazı Uygur Müslümanları aşırı dini eğilimle suçlayarak Doğu Türkistan halkına senelerdir baskı uygulamaktadır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:36
  1. Mısır
  2. Uygur Müslümanları
  3. Çin hükümeti
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