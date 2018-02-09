Darbeciler sınır kapısını kapattı!

Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "güvenlik" gerekçesiyle çift yönlü olarak kapattı.

Mısır’daki darbe yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba gününden itibaren 3 günlüğüne açacağını duyurmuş, kapının bu akşam saatlerine kadar açık tutulması öngörülmüştü.

Kapının kapatılmasının ardından Gazze'den Mısır tarafına geçme hazırlığı yapan çok sayıda kişi geri dönmek zorunda kaldı.

Mısır'da ordunun Temmuz 2013'teki askeri darbeyle yönetime el koymasından bu yana kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı zaman zaman insani durumlar için geçici olarak açılıyor.

Tedavi olma, iş bulma, evliliğini tamamlama ve eğitimine devam etme ümidiyle binlerce Gazzelinin geçici süreliğine açılan sınır kapısına akın etmesi, bölgedeki sıkıntıyı gözler önüne seriyor.

Bu arada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısına dair konuları görüşmek üzere beraberindeki bir heyetle bu sabah Mısır'a gitti.

Hamas ve el-Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.