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Darbeciler ona hapis cezası verdi

Mısır askeri mahkemesi, 2015 yılında şiddet eylemlerine karıştığını iddia ettiği gerekçesiyle sekiz kişiyi ölüm cezasına çarptırdı.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:29
Darbeciler ona hapis cezası verdi

Doha merkezli Uluslararası Müslüman Alimler Birliği (IUMS) ‘nin Mısır doğumlu başkanı olan Karadavi’nin “cinayete teşvik”, “sahte haberler yaymak” ve “kamu mülkiyetini tahrip etmek” suçlamasıyla suçlandığı bildirildi.

Darbeci Mısır askeri mahkemesi, 2015 yılında şiddet eylemlerine karıştığını iddia ettiği gerekçesiyle sekiz kişiyi ölüm cezasına çarptırdı.

Aynı davadaki 26 sanık Mısır’ın yasaklı Müslüman Kardeşler grubunun dört üst düzey üyesi de dahil olmak üzere beraat etti.

Çarşamba günkü gıyabında yargılanan davalılar hapis cezaları için temyiz başvurusu açık olarak nitelendirildi, üst mahkemeye başvurabilirler veya yetkililere teslim olurlar.

Mısır, ülkenin ilk seçilen cumhurbaşkanı ve Müslüman Kardeşler lideri olan Muhammed Mursi’nin kanlı bir askeri darbeyle tutuklandığı 2013 yılının ortalarından bu yana şiddet arttı.

Interpol, Eylül ayında Kradavi’yi 91 yaşında aranan listeden kaldırdı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:29
  1. Müslüman Kardeşler
  2. Doha
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