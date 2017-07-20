Darbeciler mahkemede 'Gülen'in ismi söylenince bakın ne yaptı!

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanıklı 'Suikast girişimi' davasında üçüncü ara karar açıklandı. Ara kararda sanık ve sanık avukatlarının yeni delil, bilirkişi, olay yeri keşfi, yeni adli tıp uzmanı ve otopsi gibi yeni taleplerinin tamamı reddedildi.

Mahkemenin ara kararını açıklayıp sanıkların ve avukatlarının taleplerini reddetmesinden sonra mağdur avukatları söz aldı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın konuştu. FETÖ'nün ülkemiz insanlarının tertemiz milli duygularını istismar ettiğini söyleyen Hüseyin Aydın, "Rüyalara, gizemli hikayelere başvurulmuştur. Hastalıklı kişilikler oluşturulmuştur. Takkiye, kod adı kullanma, yalan söyleme, bulunduğu düşünceden farklı yaşama, şantaj ile yetiştirdikleri kişileri, ailelerinden koparma oldu. Bu kişiler, yargı, TSK, emniyet ile diğer kamu organlarına üyelerini sistematik olarak yerleştirdi. Devletin kademelerine sinsice yerleştikleri açıktır. FETÖ bütün ünü faaliyetlerini gizli olarak yürüten, kişilerin mahrem bilgilerini toplayan örgütün menfaati için kullanır. Amaçları anayasadaki gibi demokratik yöntemlerle iktidara gelmek olmadı, kaos ortamı yaratıp iktidara gelmek olduğu ortada. Emniyet, TSK gibi kuvvet kullanma organlarıyla, öldürme yaralama gibi olayları gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde ve açılan davalarda verilen savunmalarda bizzat ortadadır. Örgüt sonunun geldiğini anladı, bunu önlemek için devlet içindeki elemanlarını harekete geçirdi. Son ve en önemli kozunu ortaya koydu darbe girişiminde bulundu. Bunun artık terör örgütü olduğu halkın gözünde ortaya çıktı" dedi.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'LE İLGİLİ BÖLÜMLERDE KULAKLARINI KAPATTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın başta olmak üzere mağdur avukatlarının sunumları sırasında sanık sandalyesinde oturan bazı darbeci askerler, ilginç görüntüler oluşturdu. Sanıklar arasındaki bazı askerlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın özellikle Fettullah Gülen'le ilgili eleştirel bölümleri okuduğu sırada kulaklarını kapattığı görüldü. Bu durum salondakiler tarafından darbeci askerlerin Fethullah Gülen ile ilgili bu bilgileri duymak istememeleri olarak yorumlandı.

GÜLEN'İN İADESİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Duruşmaya verilen arada basın açıklaması da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, hem duruşmaya hem de sanıkların durumlarına yönelik tespitlerde bulundu. Aydın, şunları söyledi:

"Duruşma aylardır yürüyor. İlk defa bizim de söz söyleme hakkımız oldu. Yargılamanın sonundayız, esas hakkındaki beyanlarımızı sistematik halde sunduk. Genel bir çerçeve ortaya koyduk. 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ örgütünün yapılanması, örgütün mahrem yapılanması, TSK yapılanması hakkında bilgi verdik. 15 Temmuz darbe girişiminin neden terör olayı sayılması gerektiği üzerinde durduk. Yargıtay kararından hareketle 15 Temmuz'u darbe girişimi hukuken de FETÖ darbe girişimi sonucuna vardık."

"SANIKLARIN NEDEN 'ÖRGÜT ÜYESİ' SAYILMASI GEREKTİĞİNE DEĞİNDİK"

Sanıklara yönelik de açıklama yapan Aydın, "Sanıkların ortak bazı söylemleri var. Bu hususlara da değindik. Sanıklar suikast iradesi olmadığını alıkoyma iradesi bulunduğunu söylediler. Biz ise eldeki delillerden suikast iradesi olduğunu anlattık, izahat ettik. Sonra alt rütbedeki sanık askerler bunu emir komuta içerisinde yerine getirdiklerini, hukuki sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürdü. Biz de gerekli kanunu düzenlemeler, TSK hizmet kanunundaki dayanaklarla Marmaris'teki durumun, ileri sürülenden yoksun olduğunu gösterdik. Sanıkların neden 'örgüt üyesi' sayılması gerektiğine değindik. Sanıkların o gece timlerin biraraya gelmesi, silahlanması oraya geliş şekilleri, askeri teamüllere uygun değil, ancak örgüt yapılanmasıyla yapılacak bir tavır" dedi.

"İADE TALEBİ HUKUKEN REDDEDİLEMEYECEK BİR SUÇTUR"

Sanıklar hakkında da tek tek suçlamalarda bulunup karıştıkları olayları anlatacaklarını da söyleyen Aydın dikkat çeken bir tespitte bulundu. Aydın "Sanıkların ifadelerinde dikkat çeken durum var. Darbe girişimi cezası itibariyle Cumhurbaşkanı'na suikast kadar ağır. Darbe suçu genelde siyasi suç olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Fethullah Gülen'in darbeden sorumlu olması ilgili devletler tarafından siyasi suç sayılıp iadesi hukuken engel görülebilir. Ama Cumhurbaşkanı'na suikast suçu hiçbir şekilde uluslararası anlaşmalara ve ABD ile aramızdaki ikili anlaşmalarda da iade talebi hukuken reddedilemeyecek bir suçtur. Dolayısıyla sanıkların (suikast suçunu kabul etmemeleri) bunun üzerinde bu oranda önemli durmaları Fethullah Gülen'in iadesini engellemeye yönelik bir örgütsel dayanışma olduğu sonucu ortaya çıkartıyor" dedi.