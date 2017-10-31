Darbeciler Gazze sınırındaki üç tüneli yıktı

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü darbeci Albay Temir er-Rifai, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır-Gazze sınırında, sınır muhafızlarınca tespit edilen 3 tünelin yıkıldığını" duyurdu.

Açıklamada ayrıca, bu ay içinde farklı milletlere mensup 440 kaçağın gözaltına alındığı kaydedildi.

Söz konusu kaçakların hangi bölgede gözaltına alındığı belirtilmezken, nerede tutulduklarına ilişkin de bilgi verilmedi.

BİN 213 KAÇAK GÖZALTINA ALINDI

Yetkililerden alınan bilgiye göre, geçen eylül ayından bu yana gözaltına alınan kaçakların sayısı bin 231'e yükseldi.

Mısır'ın kuzeyinden Akdeniz yoluyla Avrupa'ya, doğusundan ise İsrail'e geçmek isteyen kişilerin çeşitli yasa dışı yöntemlere başvurduğu ifade ediliyor.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Son olarak Mısır, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamaya başlamıştı.