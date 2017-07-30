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Darbeciler 'gariban, darbeye direnenler 'cahil yığınlar'mış!

MİT kumpasının baş aktörü, tutuklu eski savcı Sadrettin Sarıkaya’nın günlüğünde, darbeye direnen insanlar için ‘cahil yığınlar’ yazdığı ortaya çıktı.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:19
Darbeciler 'gariban, darbeye direnenler 'cahil yığınlar'mış!

FETÖ'cü yargı yapılanmasının kilit isimleri arasında yer alan, MİT kumpasının baş aktörü eski özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Başsavcı Vekili Erdal Kuruçay tarafından hazırlanan 51 sayfalık iddianamede, darbe girişimi sonrası uzun süre firari olan Sarıkaya'nın evinde ele geçirilen dijital materyallerin, Siber Polis tarafından halen incelendiği kaydedildi.

DARBECİLER 'GARİBAN'MIŞ

Sarıkaya'nın ByLock kullandığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin, 25 Aralık kumpas savcısı Muammer Akkaş, MİT TIR'larını durduran savcı Aziz Takçı ve 17 Aralık kumpas savcısı Celal Kara ile FETÖ'nün yargı sorumlusu Ahmet Can ile irtibatlı olduğu ifade edildi. 

İddianamede, Sadrettin Sarıkaya'nın İstanbul Kayaşehir'de yakalandığı FETÖ hücre evinde ele geçirilen bir günlüğe de yer verildi. 

Günlükte Sadrettin Sarıkaya'nın 15 Temmuz darbe girişimi için 'tiyatro' nitelemesinde bulunduğu, darbe nedeniyle hakkında işlem yapılan Fethullahçılar için ise; "Gariban ve masumlar, oluşturulan korku imparatorluğuyla lime lime ediliyor" ifadelerini kullandığı kaydedildi. 

ERDOĞAN VE HALKA HAKARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret satırlarının da yer aldığı günlükte, 15 Temmuz darbe girişimine tepki göstermek amacıyla sokaklara dökülen halka ise 'hipnoz edilmiş sürü' ve 'cahil yığınlar' ifadeleri kullandığına işaret edildi. 

Hazırlanan iddianame, Sadrettin Sarıkaya hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde MİT Kumpası ile ilgili devam eden dava ile birleştirilmek üzere Yargıtay'a gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:19
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