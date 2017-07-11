Darbeciler 12 Müslümanı İdam'a gönderdi

Associted Press(AP) Ajansı’nın Hong Kong’dan bildirdiğine göre, Mısır’da tutuklanan öğrencilerden 12 kişinin ” Bu ülkedeki Çin karşıtı siyasi faaliyetlere katıldıkları iddiası” ile Çin’e teslim edildikleri açıklandı.

Öte yandan Washington merkezli Özgür Asya Radyosunun The New York Times gazetesini kaynak göstererek verdiği habere göre Mısır yönetiminin tutukladıkları Uygur Öğrencilerden 12 kişinin geçtiğimiz günlerde gizlice Çin’e teslim edildiğini bildirdi.

Mısır Hava Yolları yetkililerine dayandırılan haberde sayıları en az 12 olduğu bildirilen Uygur öğrenci 06 Temmuz 2017 Perşembe günü Kahire – Guangdong seferini yapan Çin Hava yolları uçağına bindirildikleri Mısır’a gelen Çin Polislerine teslim edildiklerini açıkladı. Haber’de ayrıca 20 Uygur’un daha Çin’e teslim edileceği de belirtildi.

Haberde, ayrıca NYT gazetesi Kahire Temesilciliği’nin Uygur öğrencilerini öğrenim gördükleri El Azher Üniversitesi Rektörlüğüne görüşmek için bir çok kez başvurmuş olmasına rağmen, kendileri ile görüşme taleplerinin yetkililerce kabul edilmediği de bildirildi.

Anadolu Ajansının haberine göre El Azher Üniversitesi 08 Temmuz 2017 Cumartesi günü bir açıklama yaparak “ El Azher Üniversitesi’nde öğrenim gören Müslüman Uygur öğrencilerin Çin’e iade edildiği” yolunda basında yer alan haberlerin doğru olmadığını bu tür bilgileri tamamen reddedildiğini bildirdi. El Azher Üniversitesi İmamlığının (Rektörlüğünün) açıklamasında ayrıca, “ Medya’da yer alan El-Azher Üniversitesi Öğrencilerinin tutuklanarak Çin’e iade edildikleri haberlerinin doğru olmadığını Mısır yönetiminin de diğer Hükümetler gibi ülkesinde yaşayan yabancıların yasalara uygun olarak yaşayıp yaşamadıklarını tesbit etmek ve bu kişilerin Mısır devletinin milli güvenliğine tehdit olup olmadıklarını kontrol ve kanıtlamak hakkı bulunmaktadır. ” dedi.

Özgür Asya Radyosu konu ile ilgili olarak yayınladığı bir haberinde, kendilerinin bizzat tesbit ettiklerine göre Mısır’da öğrenci,esnaf veya yasal olarak ikamet eden Doğu Türkistanlılardan en az 200 kişinin şimdiye kadar Mısır Polisi tarafından sebepsiz olarak tutuklanmış ve ve hapsedilmiş olduğunu bildirdi. Tutuklu bu Uygurlardan 12 kişinin Çin’e iade edildiğini,diğer en az 36 kişinin ise, Çin’e teslim edilmiş olabileceğini veya iade edilme tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.

3 Uygur Öğrenci Serbest Bırakıldı

Öte yandan Mısır’daki DOğu Türkistanlı Uygur Türklerinden alınan bilgilere göre,Mısır Polisi’nin şimdiye kadar tutukladığı 200 civarındaki Uygur öğrencilerden sorgusu tamamlanan 3 Uygur’u serbest bırıktığını bildirdi.Bu öğrencilerden 5 kişinin daha bu günlerde serbest bırakılabilecekleri yolunda haberler aldıkları belirtiliyor.