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Darbeciden şoke eden savunma: Bizi durdurmayan belediyeden şikayetçiyim

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Güzel, Yalova’dan çıkışlarında otobüslerini durdurmadığını iddia ettiği belediyeden ve emniyetten şikayetçi olduğunu söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:52
Darbeciden şoke eden savunma: Bizi durdurmayan belediyeden şikayetçiyim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında otuz yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 21. duruşması yapıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 127 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu öğrencisi Sefa Güzel, duruşmada yaptığı savunmada, 15 Temmuz’da Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nda kampta olduğunu, daha sonra diğer öğrencilerle otobüse bindiklerini ve otobüsle köprüye gittiklerini anlattı.

Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadelerin bir kısmına katılmadığını söyleyen Güzel, her iki ifadede de başına aldığı darbelerden dolayı havaya ateş ettiğini sandığını ama sonrasında görüntüleri izlemesi üzerine hiç ateş etmediğini gördüğünü ileri sürdü. Sanık Güzel, daha sonra teslim olduğunu ve emniyette darbe girişiminden haberdar olduğunu iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Güzel, "Bizi nizamiyeden çıkartan sıralı amirlerimden, Yalova’dan çıkışımızda bizi durdurmayan Yalova Emniyeti ve Yalova Belediyesi’nden şikayetçiyim." dedi.

Sanık avukatına tepki

Bazı sanıkların avukatı Ayça Çiçek Heper'in, "adil bir yargılamanın yapılmadığı" iddiası üzerine, Mahkeme Başkanı Taner Akıncı tepki göstererek, iddianamedeki atılı suçlarla ilgili savunma yapılması uyarısında bulundu.

Heper, savunmanın devamında, müştekileri, müşteki avukatlarını ve izleyicileri, baskı yapmak ve hakaret etmekle suçladı. Bunun üzerine müşteki avukatları, müştekiler ve izleyiciler, Heper’e tepki gösterip salonu boşalttı.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:52
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • kemalkemal6 sa önce
    .... de yırtsan .... yedin it herif.
  • nazım aratnazım arat15 sa önce
    Kendisini doğuran annesinden ve diger aile fertlerinden de şikayeti var diye açıklama yapar ise garip gelmez bana
  • VatnnnnnVatnnnnn16 sa önce
    K...ek...
  • Sokak İti Emre UsluSokak İti Emre Uslu17 sa önce
    Evet, 60' larda, 70' lerde belediye başıboş kuduz itleri zehiryerek telef ederdi; neden bunları da zehirlememiş?
Bugünkü Akit

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