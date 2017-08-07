Darbeci yüzbaşıya hakimden tokat gibi soru!

Doğan Medya Center’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından işgal edilmesine ilişkin açılan davanın 2. duruşması bugün yapılıyor. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 3 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmayı eski bakan Nabi Avcı da izleyiciler sırasında izledi. Davanın ilk duruşmasında iddianame ellerine ulaşmadığı için savunma yapmayan 3 tutuklu yüzbaşının savunmasıyla başlayan duruşmada ilk savunmayı Mehmet Akif Aslan yaptı.

Savunmasında 'Güvenlik' gerekçesiyle CNN Türk ve Hürriyet binasına gittiklerini savunan eski Yüzbaşı Aslan’a mahkeme başkanı, “Orada insanlar çalışıyorlar. Size burası bizim diye direniyorlar. Hiç anlamadınız mı darbeyi?” diye sordu. Sanık ise, “Darbe diye bir şey yoktu. O an aklımda olan tek şey binayı boşaltmaktı. Reina saldırısında gördük 1 dakika içinde neler olduğunu. O yüzden biz binayı boşaltmaya çalışıyorduk” dedi.



“ELLERİ HAVADA OLAN ÇALIŞANLARIN ARKASINDA TERÖRİST Mİ VAR?”



Üye hakim ise sanığa, “Görüntülerde elleri havada olan, elleri kelepçeli insanlar var. Boğazına sarıldığınız insanlar var. Bu elleri havada olan insanların arkasında terörist mi var? Ya da boğazı sıkılan kişinin boğazında yara var da kanamayı mı durdurmaya çalışıyorsunuz?” dedi.



Sanık Mehmet Akif Aslan ise bu soruya, “Ben o kapıdaki güvenlikleri görmedim” şeklinde cevap verdi.



“Terör tehdidi varsa yayın odasının aranmasının amacı” sorulan sanık Yüzbaşı, “Biz tek derdimiz boşaltmanın canlı yayında yayınlanmamasıydı” dedi.



'DARBE GİRİŞİMİNİ FETÖ YAPMIŞTIR'



Müşteki avukatlarından birinin, “Bu darbe girişimini kim yaptı?” sorusuna Aslan, “FETÖ terör örgütünün yaptığı belli. Onlar yapmıştır” şeklinde cevap verdi.



'PİŞMANIM BİLE DİYEMİYOR'



Avukatın, “Pişman mısın?” sorusu üzerine sanık olay günü emrin kanunsuz olduğunu bilmediğini savundu, “Bugün emir verilse yine giderim. Ama darbe girişimi olduğunu bilsem gitmezdim. Benim de yolumu bekleyen bir annem var” dedi.



Avukatın tekrar, “Pişman mısın?” diye sorması üzerine, “Bundan sonra bir çavuş ere emir verdiğinde o bile emri sorgular. Bana bir emir verilse artık ben de sorgularım” şeklinde cevap verdi.



Avukatın, “Soruma cevap verin. Pişman mısınız?” demesi üzerine sanık Aslan bu kez, “Alet olduğum için üzgünüm” dedi.



Sanığın bu cevabı izleyiciler sırasında, “Pişmanım bile diyemiyor” şeklinde tepkilere neden oldu.