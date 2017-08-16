Darbeci Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in makam odasından çıktı!

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli basan MAK timini yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Ankara ve Muğla’da yargılandığı davalarda, kendisinin darbeci olduğunu ancak FETÖ’cü olmadığını öne sürmüştü. Sönmezateş, savunması sırasında bir ihbar mektubuyla birlikte 22 kişilik FETÖ’cü general listesi geldiğini, bu listeyi MİT’e verilmek üzere Akın Öztürk’e ilettiğini söylemişti. Sönmezateş’in sözünü ettiği bu mektup, darbe girişiminin ardından odasında yapılan arama sırasında ele geçirildi.



3 YIL ÖNCE İHBAR EDİLEN GENERALLER

İhbar mektubunda, ismi geçen generallerin neredeyse tamamının 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı ve kalkışmanın başarısız olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK’dan ihraç edildiği belirlendi. Mektuptaki bu listede, “Cemaat mensubu sempatizanı generallerden bir kısmı” denilerek şu isimlere yer verildi:

“Ahmet Cural, Arif Pazarlıoğlu, Cengiz karacabey, Deniz Kartepe, Emin Ayık, Ercan Dursun, Fethi Alpay, Hakan Evrim, Hüseyin Fazla, İdris Aksoy, Koray Uz, Mehmet Cahit Bakır, Mehmet Zeki Kıralp, Mustafa Başbozkurt, Muzaffer Öztosun, Osman Nuri Gür, Rüştü Çelenk, Sami Özatak, Semih Koşucuoğlu, Serdar Gülbaş, Şaban Umut, Uğur Buldu.”

Başbakan’a iletilmesi istenen 13 Nisan 2014 tarihli ihbar mektubunda ise şu ifadeler kullanıldı:

YOĞUN ÇALIŞMA: Gündemdeki konuşulanlara bakıldığında Cemaat’in sadece polis ve yargıda örgütlendiği gibi yanlış bir izlenim oluşmaktadır. Fakat aynı derecede olmasa bile TSK’da da önemli ve kritik noktalarda tamamen hâkimiyeti almış durumdadırlar. Üstelik geleceği düşünerek kendilerinden sonraki kadroların da oluşması için çok yoğun bir çalışma içerisindeler.



NASIL SEÇİLDİKLERİNİ BİLİYORUM: Aşağıda örnek olması açısından TSK’daki üst düzey paralel subaylardan bir kısmını bulabilirsiniz. Bunları, bu rütbelere seçilişinde, dosyalarının hazırlanışında, sivil imamların evlerindeki dosya çalışmalarında bizzat bulunmuş biri olarak bu mektubu yazıyorum. Bu kişilerin görev yerleri veya görev aldıkları komisyonları incelediğinizde durumun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

DARBE İDDİASI FANTEZİ DEĞİL: Sivil darbe girişiminde bulunup başarısız olmuş bu yapının, vazgeçmeyip biat dogmatiği içinde bulunan elemanlarını zamanı geldiğinde bir askeri darbe için kullanabileceği düşüncesi fantezi değildir. Bu liste buzdağının üst kısmıdır. Bunlara alt rütbedekiler dahil değildir. Ayrıca askeri okullardaki çekirdek potansiyel unutulmamalıdır. Üst kademede bulunanların şu andaki en önemli fonksiyonu kendilerinin yerini alacak alttakiler için yolları açmaktır. Bu yapılırken Cemaat’e mensup olmayanların hoyratça harcanması mübah hatta sevap görülmektedir. Bu nedenle paralel yapılanma için önlem alınırken bu yolların engellenmesi veya tüm yurttaşlar için adaletli bir şekle getirilmesinin önemi büyüktür.