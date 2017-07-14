Suikast timindeki darbeci teröristler jandarmaya saldırdı!

Cezaevi aracı tarafından duruşmanın yapılacağı salona getirilen sanıklar, duruşma salonuna girişte yaşanan sıkışıklık ve araçların hareket galibiyetinin azalması nedeniyle 30 metrelik yolu yaya olarak götürülmek istendi. Sanıklar bu sırada araçtan inmek istemediler. Alınan güvenlik tedbiri sonrası sanıklar araçlarından tek tek indirilerek salona götürüldü. Sanıklar jandarma eşliğinde duruşma salonuna götürülürken bazıları zorluk çıkardı ve direndi. Direnen sanıklar jandarma ekipleri tarafından karga tulumba salona taşındı.



Jandarmaya zorluk çıkardılar



Sanıklardan eski Özel Kuvvetler personeli Üsteğmen Enes Yılmaz ve eski Yüzbaşı Haldun Gülmez duruşma salonuna gitmekte ısrar ettiler. Sanıklar jandarma ekiplerine zorluk çıkartması üzerine bacakları yerden kesilerek duruşma salonuna taşındılar. Yine bazı sanıklar duruşma salonuna gitmemek için jandarma ekiplerine zorluk çıkarttı.



Gökhan Güçlü kırmızı tişört ile çıktı



Dün yapılan duruşmaya üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört ile çıkan sanıklardan Gökhan Güçlü öğleden sonra yapılan duruşmaya katılmamıştı. Sanık Güçlü'nün bugünkü duruşmaya ise üzerinde yazı bulunmayan kırmızı bir tişörtle geldiği görüldü.