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Suikast timindeki darbeci teröristler jandarmaya saldırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast davasında yargılanan FETÖ'cü teröristler araçlardan inmek istemeyince jandarmaya saldırdı.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:11
Suikast timindeki darbeci teröristler jandarmaya saldırdı!

Cezaevi aracı tarafından duruşmanın yapılacağı salona getirilen sanıklar, duruşma salonuna girişte yaşanan sıkışıklık ve araçların hareket galibiyetinin azalması nedeniyle 30 metrelik yolu yaya olarak götürülmek istendi. Sanıklar bu sırada araçtan inmek istemediler. Alınan güvenlik tedbiri sonrası sanıklar araçlarından tek tek indirilerek salona götürüldü. Sanıklar jandarma eşliğinde duruşma salonuna götürülürken bazıları zorluk çıkardı ve direndi. Direnen sanıklar jandarma ekipleri tarafından karga tulumba salona taşındı.

Jandarmaya zorluk çıkardılar

Sanıklardan eski Özel Kuvvetler personeli Üsteğmen Enes Yılmaz ve eski Yüzbaşı Haldun Gülmez duruşma salonuna gitmekte ısrar ettiler. Sanıklar jandarma ekiplerine zorluk çıkartması üzerine bacakları yerden kesilerek duruşma salonuna taşındılar. Yine bazı sanıklar duruşma salonuna gitmemek için jandarma ekiplerine zorluk çıkarttı.

Gökhan Güçlü kırmızı tişört ile çıktı

Dün yapılan duruşmaya üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört ile çıkan sanıklardan Gökhan Güçlü öğleden sonra yapılan duruşmaya katılmamıştı. Sanık Güçlü'nün bugünkü duruşmaya ise üzerinde yazı bulunmayan kırmızı bir tişörtle geldiği görüldü.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • türktürk1 sa önce
    Ulan koskocaman vatanı bırakıp birtane amerikada yaşayan hoca geçinen kansız maşaya tabi olup bukadar insan öldürüp bir okadar fazlasınıda sakat bırakıp birde kahraman ilanı tişört giyiyorlar kuldan utanmıyorlar yahu allahtan korku yokmu bu ne kötü ruh halidir yarab biz gerçek kafirden korkmuyoruz gerçek hayinlerde bizi sen koru biz onların kim olduğunu bilamiyoruz.
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Ben hep diyorum bunlara bir firsat gecse Allah korusun 15 temmuzda yaptiklarinin on mislini yaparlar. Milletin karsisina alay eder gibi grand tuvalet cikiyorlar mesaj vermek istedikleri zaman istedikleri gibi yazili tishirt giyiyorlar ceza evi ellerinde istedikleri an fiar bile ederler. Boyle sacmalik olmaz.
  • ahmetahmet1 sa önce
    hain reklamını yaptı,başkaldırdı istediğini elde etti.şimdi çıkarsa ne fayda en başından müdahale olacaktı.ama yapamadık.içerdeki hain giydirdiyse dışardakiler çıkartabilirdi.
Bugünkü Akit

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