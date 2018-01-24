Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Darbeci şoke eden savunma: Bizi durdurmayan belediyeden şikayetçiyim

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Güzel, Yalova’dan çıkışlarında otobüslerini durdurmadığını iddia ettiği belediyeden ve emniyetten şikayetçi olduğunu söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:52
Darbeci şoke eden savunma: Bizi durdurmayan belediyeden şikayetçiyim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında otuz yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 21. duruşması yapıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 127 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu öğrencisi Sefa Güzel, duruşmada yaptığı savunmada, 15 Temmuz’da Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nda kampta olduğunu, daha sonra diğer öğrencilerle otobüse bindiklerini ve otobüsle köprüye gittiklerini anlattı.

Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadelerin bir kısmına katılmadığını söyleyen Güzel, her iki ifadede de başına aldığı darbelerden dolayı havaya ateş ettiğini sandığını ama sonrasında görüntüleri izlemesi üzerine hiç ateş etmediğini gördüğünü ileri sürdü. Sanık Güzel, daha sonra teslim olduğunu ve emniyette darbe girişiminden haberdar olduğunu iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Güzel, "Bizi nizamiyeden çıkartan sıralı amirlerimden, Yalova’dan çıkışımızda bizi durdurmayan Yalova Emniyeti ve Yalova Belediyesi’nden şikayetçiyim." dedi.

Sanık avukatına tepki

Bazı sanıkların avukatı Ayça Çiçek Heper'in, "adil bir yargılamanın yapılmadığı" iddiası üzerine, Mahkeme Başkanı Taner Akıncı tepki göstererek, iddianamedeki atılı suçlarla ilgili savunma yapılması uyarısında bulundu.

Heper, savunmanın devamında, müştekileri, müşteki avukatlarını ve izleyicileri, baskı yapmak ve hakaret etmekle suçladı. Bunun üzerine müşteki avukatları, müştekiler ve izleyiciler, Heper’e tepki gösterip salonu boşalttı.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:52
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı Türklerden Mehmetçiğe destek
    1. Hollandalı Türklerden Mehmetçiğe destek
    2. Doğu Perinçek'ten Afrin ile ilgili..
    3. Darbeci şoke eden savunma: Bizi..
    4. BBC muhabiri paylaştı: Türk askeri..
    5. Afrin'e tank ve askerî personel..
    6. Konyaspor'dan Demba Ba bombası!
    7. Yeşilçam temalı 'Jönler' isimli sergi..
    8. Bu yarışmanın kazananı olmadı
    9. Kazakistan'da bulunan FETÖ davası..
    10. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı..
    11. İzmir'de tüm vapur seferleri iptal..
    12. Kısa dönem askerlik yerleri belli oldu
    13. Darbe sanığı suçu belediyeye attı
    14. Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    15. İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 8..
    16. HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı!
    17. Balıkesir'de terör propagandasına 7..
    18. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    19. "En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz"
    20. Biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı..
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...