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Darbeci Sisi’ye rakip olan eski komutan hakkında soruşturma açıldı

Mısır’ın eski Kara Kuvvetleri Komutanı Sami Anan hakkında, Mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Abdülfettah Sisi’ye rakip olacağını açıklamasının ardından soruşturma açıldı.

23 Ocak 2018 Salı 18:51
Darbeci Sisi’ye rakip olan eski komutan hakkında soruşturma açıldı

Mısır Ordusu Anan’ı, adaylık duyurusuyla ilgili olarak sahtekarlık ve buna bağlı iddialarla suçlamıştı. Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Sözcüsü, suçlamaları Facebook hesabında paylaştığı bir video aracılığıyla duyurdu. Videoda, Anan’ın aday olacağını silahlı kuvvetlerin onayı olmadan açıkladığı ve ordudaki görevini sonlandırmak için gerekli prosedürleri yerine getirmediği belirtildi. Anan’ın cumartesi günü başkan adaylığını açıklamasının, silahlı kuvvetlere karşı tahrik oluşturduğu ve ordu ile büyük Mısır halkının arasını açmaya teşebbüs hareketi olduğu bildirildi. Anan adaylık duyurusu sırasında, ordu ile ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı. Kampanya ekibi Anan’ın tutuklandığını belirtirken, konuyla ilgili olarak henüz resmi açıklama yapılmadı.

SEÇİM KAMPANYASI MÜDÜRÜ: ANAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan eski Genelkurmay Başkanı'nın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü Mahmud Rifat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Anan'ın gözaltına alındığını" duyurdu.

Ancak Mısırlı yetkililer gözaltı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Hüsnü Mübarek döneminin Genelkurmay Başkanı Sami Anan, cuma gecesi internetten yayımladığı görüntülü mesajda, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:51
  1. Mısır
  2. Abdülfettah Sisi
  3. Sami Anan
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