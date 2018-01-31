Darbeci Sisi'den skandal karar: Seçim sandıkları kurulmayacak

Mısırlı bir diplomat yaptığı açıklamada Somali, Libya, Suriye, Yemen ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan Mısır vatandaşlarının oy kullanamayacağını açıkladı.



Mısır gazetesi Al Akhbar'a konuşan Mısır'ın Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza, kararın arkasındaki gerekçenin güvenlik olduğunu belirtti.

Mısır Ulusal Seçim Komisyonu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi ve Al Ghad Partisi Başkanı Musa Mustafa olmak üzere iki adayın yarışacağını açıkladı. Ulusal Seçim Komisyonu tarafından belirlenen takvim uyarınca yurtdışında yaşayan Mısırlıların 16-18 Mart tarihlerinde oy kullanması planlanıyor.