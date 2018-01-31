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Darbeci Sisi'den skandal karar: Seçim sandıkları kurulmayacak

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, güvenliği gerekçe göstererek seçimlerde 5 ülkede sandık kurulmaması talimatı verdi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:05
Darbeci Sisi'den skandal karar: Seçim sandıkları kurulmayacak

Mısırlı bir diplomat yaptığı açıklamada Somali, Libya, Suriye, Yemen ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan Mısır vatandaşlarının oy kullanamayacağını açıkladı.

Mısır gazetesi Al Akhbar'a konuşan Mısır'ın Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza, kararın arkasındaki gerekçenin güvenlik olduğunu belirtti. 
Mısır Ulusal Seçim Komisyonu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi ve Al Ghad Partisi Başkanı Musa Mustafa olmak üzere iki adayın yarışacağını açıkladı. Ulusal Seçim Komisyonu tarafından belirlenen takvim uyarınca yurtdışında yaşayan Mısırlıların 16-18 Mart tarihlerinde oy kullanması planlanıyor.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 14:05
  1. abdül fettah el sisi
  2. mısır
  3. mısır seçim
  • AbdoAbdo6 dk önce
    Yahudi sisi israelin adamı
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp9 dk önce
    Şapkasına bakçifte kafalı kartal yani Mason . . . daha ne bekleye bilirsin ki . . . Yahudi bozması . . . yazık İslam dünyası bu pisliklerin güdümünde . . .
  • aa43 dk önce
    abd ve ab soytarisi biz biliyorduk böyle kanciklik yapacagini.
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