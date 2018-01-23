Darbeci Sisi'den rakibine darbe!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'ye rakip çıkanlardan birinin daha başı belada. Müslüman Kardeşler yönetimini 2013'te deviren eski genelkurmay başkanı Sisi'nin 2014'te seçildiği cumhurbaşkanlığını bir dönem daha uzatmasına bir diğer eski genelkurmay başkanı meydan okudu. İlk turu 26-28 Mart'ta düzenlenecek seçime adaylığını koyan Sami Hafız Anan, ordu tarafından gözaltına alındı.