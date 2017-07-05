Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Darbeci Sisi'den Abbas'a ret

Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın cumartesi günü Mısır'a yapacağı ziyareti iptal etti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:44
Darbeci Sisi'den Abbas'a ret

Münübe Yılmaz
Filistinli yetkililer, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın cumartesi günü Mısır'a yapacağı ziyaretin, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi tarafından iptal edildiğini bildirdi. Mısır ile Filistin arasında tansiyonun tırmanmasına  Abbas'ın, geçtiğimiz yıl, Sisi'nin Ortadoğu'daki barış sürecini görüşmek üzere yaptığı daveti, Binyamin Netanyahu'nun katılacağını öğrenmesi ile reddetmesi gösterilirken, Sisi'nin, Abbas'ın Mısır'a yapacağı ziyareti iptal etmesinin de iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da kötüye götüreceği konuşuluyor. Filistin ve Mısır arasındaki ilişkileri yeniden sağlamlaştırmak adına, birkaç hafta önce Hamas lideri İsmail Heniyye, Mısırlı yetkililer ile Kahire'de görüşmüş, son olarak da geçen hafta, yine Filistinli heyet Mısır ile diplomatik temaslarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli silah ile ilgili flaş açıklama!
    1. Milli silah ile ilgili flaş açıklama!
    2. Güneş koruyucular kanser ediyor!
    3. Çelik yeleğin içinde ne var? İşte..
    4. Köprüyü işgal eden hainlere rekor ceza!
    5. Öğretim Üyesi Prof. Kim: Türkiye Kore..
    6. Sirkeye dokunan akrep bakın ne yaptı!
    7. Tunceli merkezli YPS operasyonu: 16..
    8. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    9. Avrupa basını şokta! Beşiktaş'ı seçti
    10. Beşiktaş Pepe'nin maliyetini KAP'a..
    11. Amasya'da 'Hayal' diyen kocasına..
    12. Donald Trump'tan Çin'e Kore mesajı
    13. Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    14. Atatürk Havalimanı'na gelen özel..
    15. Tamamen yanlış biliyoruz! Bir insan..
    16. Doların ateşi yükseldi!
    17. Darbeci Sisi'den Abbas'a ret
    18. Türkeş, Cezayir'e silah yardımı..
    19. Ölüm makinesi böyle üretiliyor!
    20. Hatalı sollama yaptı, büyük tehlike..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Devrim gibi karar! Artık izinsiz yapılabilecek
    Devrim gibi karar! Artık izinsiz yapılabilecek
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin ağacı dikmiş
    Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin ağacı dikmiş