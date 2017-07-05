Darbeci Sisi'den Abbas'a ret

Münübe Yılmaz

Filistinli yetkililer, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın cumartesi günü Mısır'a yapacağı ziyaretin, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi tarafından iptal edildiğini bildirdi. Mısır ile Filistin arasında tansiyonun tırmanmasına Abbas'ın, geçtiğimiz yıl, Sisi'nin Ortadoğu'daki barış sürecini görüşmek üzere yaptığı daveti, Binyamin Netanyahu'nun katılacağını öğrenmesi ile reddetmesi gösterilirken, Sisi'nin, Abbas'ın Mısır'a yapacağı ziyareti iptal etmesinin de iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da kötüye götüreceği konuşuluyor. Filistin ve Mısır arasındaki ilişkileri yeniden sağlamlaştırmak adına, birkaç hafta önce Hamas lideri İsmail Heniyye, Mısırlı yetkililer ile Kahire'de görüşmüş, son olarak da geçen hafta, yine Filistinli heyet Mısır ile diplomatik temaslarda bulunmuştu.