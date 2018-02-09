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Soysuz darbeci Sisi ‘Birinci Selim’ tabelasını kaldırttı!

Darbeci Sisi’nin yönetimindeki Mısır’da Osmanlı ve Türk düşmanlığı hat safhaya ulaşmış durumda. İsrail kuklası Sisi’nin Kahire Valisi Atıf Abdülhamid, verdiği talimatla Zeytin semtindeki 'Birinci Selim Caddesi'nin ismini değiştirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 09:06
Soysuz darbeci Sisi ‘Birinci Selim’ tabelasını kaldırttı!

 YENİAKİT.COM.TR -  Mısır’da seçimle başa gelmiş Muhammed Mursi’yi sinsi bir darbeyle devirerek diktatörlüğünü ilan eden Abdülfettah es-Sisi'nin Türkiye ve Osmanlı nefreti bitmek bilmiyor. İsrail’in kuklası olarak her platformda Türkiye’ye karşı ABD ve İsrail’in yanında saf tutan Sisi yönetimi Mısır’da Osmanlı izlerini silmek için yoğun çaba sarfediyor.

'BİRİNCİ SELİM' TABELASINI KALDIRDILAR!

Yavuz Sultan Selim’in fethi ile yüzyıllardır Osmanlı toprağı olmuş Mısır’da Osmanlı izlerini yok ederek bölge insanının Türkiye ile olan gönül bağını koparmaya çalışan Sisi’nin son hamlesi Kahire’den geldi. Hilvan Üniversitesi Tarih Bolümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Sabri, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in binlerce Mısırlıyı katlettiği ve Osmanlı’nın Mısır’ı sömürdüğü hezeyanını dile getirdi. Bunun üzerine Kahire’nin Zeytin semtindeki Birinci Selim Caddesi'nin ismi değiştirildi.

İSMİNE BİLE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR!

Kahire Valisi Atıf Abdülhamid, önerinin valilik bünyesinde değerlendirilerek caddenin isminin değiştirilmesine karar verildiğini söyledi. Abdülhamid, caddeden ‘Birinci Selim’ adının silinerek yerine Mısır Silahlı Kuvvetlerinden ölen bir askerin adının verileceğini belirtti.

Osmanlı padişahlarının ismine bile tahammül edemeyen ve batılı güçlerin kuklası haline gelen Sisi yönetimi İsrail ve ABD’nin isteğiyle Türkiye ve Türkiye düşmanlığını her defasında gösteriyor. Filistin2i işgal ederek binlerce Müslümanı katleden İsrail'e tek laf edemeyen hatta siyonistlerle kolkola giren Mısır yönetimi, Suriye ve Irak'ta milyonlarca Müslümanın kanına giren ve işgal kuvveti olarak halen o topraklarda bulunan ABD'nin sözünden ise çıkmıyor. 

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:06
  1. Mısır
  2. Abdülfettah es-Sisi
  3. tabela
  4. birinci selim

YORUM YAZ

  • OguzOguz51 dk önce
    Adamlar birazda olsa haklılar.Yüzyıllarca Osmanlı yüzünden masumların kanını akıtamadan,onlardan çalıp zengin olamadan yaşamak zorunda kalmışlar.Osmanlının adaleti çok güzel oldugundan hiç özlerine dönemediler.Lawrance ile başlayıp günümüze kadar yaptıkları bütün zulümler İslama ve ençokta İslamdan olan güzel ve adil Osmanlıya karşı.Yüzyıllarca Osmanlı korkusundan yapamadıkları.Böylelerinin Allahtan korkusu olsaydı Osmanlıdan korkmazlardı zaten.
  • DalmanDalman1 sa önce
    Allah ellerini kırsın.dedemiz yavuz selim han'ın ismini oraya yeniden koymak boynumuzun borcu olsun. Amin.vesselam
  • kemalkemal1 sa önce
    Fifi.... Amarikan Fifisi
  • Adem GencAdem Genc1 sa önce
    Hayırdır hemen hoplamışsınız. Ülke onun Vatan onun. İstedigi ismi koymaya hakkı var. İster siler İster silmez. Biz ne karışıyoruz.
  • ahmet ceylanahmet ceylan2 sa önce
    ULA BE ŞEREFSİZ ADAMLAR UTANMADAN SIKILMADAN CEDDİMİZE KÜFREDİYORSUNUZ TABİKİ MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN NEDEN ANANIZI ..... KÜFRETMİYORSUNUZ İNŞAALLAH SONUNUZ SURİYE BENZER BAKALIM O ZAMAN NE YAPACAKSINIZ O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ YİNE KİM DOST KİM DÜŞMAN OLDUĞUNU
  • 3603602 sa önce
    istediğin tabeladan sil koçum gönüllerden silemedikten sonra ne yaparsan boş gün gelir macaristanda çıkar biri atillanın torunlayız der bir anda aklın tutulur gün gelir çıkar biri osmanlının torunlayız der o gün idam sehbasına çıkarsın katil kukla sisi
  • Murat Murat 2 sa önce
    İnşallah bir gün yine yazarız, Mursi Mısır’da 28 şubatı yaşadı ve bir gün bir Tayyip de Mısır’da çıkar. Allah’ın dediği olur, gerisi boş işler. Hayırlı Cumalar.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi2 sa önce
    Bizde misliyle karsilik verelim ve kilictar oglu nu yardimci olarak sisiye gönderelim
  • müslimmüslim3 sa önce
    eeee siz yardım etmezseniz olacağı budur. mursiye turizmi öneren kemalist vesayetçiler.
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