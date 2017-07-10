Darbeci Sisi yasağı uzattı!

Refah kentinde cuma günü bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırının ardından alınan ve Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bazı bölgelerdeki sokağa çıkma yasağı, OHAL'in kaldırılacağı 10 Ekim'e kadar uzatıldı. Sokağa çıkma yasağının 4 saatten başlayıp 11 saate kadar değişebilen aralıklarla uygulanacağı kaydedildi.

Mısır'ın Kuzey Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde cuma günü sabah bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 25 asker yaşamını yitirmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" üstlenmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 9 Nisan 2017 tarihinde Tanta ve İskenderiye’de kiliselere düzenlenen bombalı saldırının ardından ülke genelinde OHAL kararı almıştı. Mısır Parlamentosu ise 4 Temmuz'da OHAL’in ülkenin bütün bölgelerinde üç ay daha uzatılması kararını onaylamış, uygulamanın 10 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihlerinde geçerli olacağı duyurulmuştu.