Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Darbeci Sisi yeniden aday oldu

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, ikinci dönem için resmen adaylık başvurusunda bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:22
Darbeci Sisi yeniden aday oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık müracaatı için Milli Seçim Kuruluna  (MSK) başvurduğu belirtildi. 

MSK'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sisi’nin seçim  kampanyası Danışmanı Muhammed Beha Ebu Şakka, halktan toplanan imzaları bugün  MSK’ya teslim ederek resmen adaylık müracaatında bulundu.

Mısır seçim yasasına göre, adayların 20 milletvekilinin onayını alması  veya en az 15 vilayetten 25 bin imza toplaması gerekiyor.

Sisi, adaylık başvurusu için dün sağlık kontrolünden geçmişti. MSK’ya  adaylık başvurusunda bulunacak olanların en geç gelecek cuma gününe kadar sağlık  kontrolünden geçmesi gerekiyor.

20 Ocak’ta başlayan cumhurbaşkanlığı adaylarının müracaat süresi 29  Ocak Pazar günü sona eriyor.

CUMHURBAŞKANILIĞINA ADAY OLAN İSİMLER VE YAŞANANLAR

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) kasım ayı sonunda Mısır’a dönen  devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin eski Başbakanı Ahmed Şefik, ülkesine  gelmeden önce aday olma niyetini açıklamış ancak Mısır’a gedikten sonra geri adım atmıştı.

Aday olacağını geçen cuma günü internet üzerinden yayımladığı  görüntülü mesajla duyuran eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında dün  soruşturma başlatılacağı açıklanmış, akşam saatlerinde ise Anan’ın gözaltına  alındığı duyurulmuştu.

MSK gece saatlerinde Anan’ın adaylığını iptal etmişti.

Asker kökenli adayların sahneden çekilmesinin ardından muhtemel  adaylardan geriye sadece liberal muhalif lider Avukat Halid Ali’nin kaldığı, onun  da her an çekilebileceği konuşuluyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turu gelecek mart ayında  yapılacak. Reel politik ve ülkenin içinde bulunduğu şartlardan hareket eden gözlemciler, Sisi’nin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:22
  1. Sisi
  2. Mısır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye bedavaya geliyor!
    1. Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye..
    2. Eski Beşiktaşlıdan Cenk için şok sözler!
    3. Ve beklenen oldu! YPG'den ABD'ye tehdit
    4. HDP'nin eş başkanına 'Zeytin Dalı'..
    5. Türk komandosu Afrin için böyle yemin..
    6. Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor
    7. 'Nazlı Ilıcak'tan mektup aldım,..
    8. Resmi gazetede yayımlandı! O siteler..
    9. Türk komandoları Azez'de böyle yemin..
    10. Hobi olarak başladığı kaz..
    11. Ankara'da göçük altında kalan 2 kişi 5..
    12. Yalçın Topçu'dan Afrin mesajı
    13. Çipras Türkiye korkusunu işte böyle..
    14. Son maaşıyla kurdu! Şimdi talebe..
    15. Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
    16. Lüks otomobil kazanmak için linke..
    17. Çetiner Çetin'den CHP'li Yılmaz'a..
    18. Çipras'tan küstah açıklama: Agresif..
    19. Türkiye'nin yakın müttefiki de..
    20. 'Ben ateş etmem, ezer geçerim' demişti..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...