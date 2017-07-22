Darbeci Semih Terzi'nin baldızı genel müdürü yaktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş'de genel müdür Nevzat Kütük, görevden alındı. Geçtiğimiz aylarda İBB'nin bir iştiraki olan Kültür A.Ş'nin aylık yayınlanan dergisinde ERDO-GONE skandalı yaşanmış ve söz konusu dergi kapatılmıştı.

1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nin 27. sayısındaki skandalın ortaya çıkarılmasının ardından dergi yayın hayatına son vermişti.

SEMİH TERZİ'NİN BALDIZI KÜLTÜR AŞ'DE

Bu hafta da darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin kardeşi Ayşegül Albayrak'ın İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü'nün özel kalemi olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

YENİ MÜDÜR AA’DAN

Nevzat Kütük’ün yerine dün akşam saatlerinde Anadolu Ajansı'nda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Rıdvan Duran atandı. 2008 yılında FETÖ’nün şeker fabrikalarına yönelik operasyonuyla 18 ay hapis yatan Duran daha önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımlığı görevinde bulunmuştu. Ardandan da Anadolu Ajansı’nda görevlendiren Rıdvan Duran evli ve 4 çocuk babası. Duran, aynı zamanda Türkiye Wushu Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

NEVZAT KÜTÜK KİMDİR?

1946 yılında Çorum'da doğdu. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu.

Memuriyet görevine Çorum'da murakıp olarak başladı. 1977 yılında Çorum Ticaret Lisesi'nde öğretmenlik görevini yürütürken eş zamanlı olarak SEKA Kâğıt Fabrikası'nda çalışmaya başladı. Balıkesir, Afyon, Kastamonu, Çaycuma SEKA

Fabrikaları'nda Müdür Yardımcılığı görevleri yaptı.

1993 yılında sürdürmekte olduğu SEKA Genel Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş.'de Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

1995-2000 yılları arasında Yeni Şafak Gazetesi Genel Müdürlüğü yaptı. 2000 yılında gazetedeki görevinden ayrılarak bir ihracat firmasında koordinatörlük görevini üstlendi.

SEKA Yönetim Kurulu Üyeliği, Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmesi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve GALERİA Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.