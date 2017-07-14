Darbeci polislere Mısır'da silahlı saldırı

Mısır’ın Giza kentinde motosiklet kullanan ve kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Sakkara bölgesindeki arkeolojik alanın yakınlarında bulunan bir güvenlik noktasını hedef aldı.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda 5 polisin öldüğü, bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.