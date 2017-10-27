Darbeci polis: ''Şehitlerimizin intikamını aldık''
Mısır Devlet Haber Ajansı MENA , darbeci Mısır güvenlik güçlerinin ülkenin batısında yer alan çöl bölgesinde 12 militanı öldürdüğünü duyurdu.27 Ekim 2017 Cuma 22:58
Geçtiğimiz hafta Mısır güvenlik güçlerine ait polis konvoyu hedef alınmış, olayda üst düzey emniyet yetkilileri ölmüştü. Üst düzey bir yetkilinin açıklamasını aktaran MENA, ‘güvenlik yetkilileri, geçen hafta vahada şehit düşen erlerin kanının intikamını almıştır’ ifadelerine yer verdi.
MENA’nın iddiasına göre bu sabah gerçekleşen şiddetli çatışmalarda 12 militanı hayatını kaybetti.
Mısır’da çok sayıda muhalif örgüt Sisi Rejimine karşı savaşırken, MENA haberinde operasyon düzenlenen grubun adına yer verilmedi.
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