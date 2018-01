Darbeci muhtardan sela okuyan imama zulüm

Fetullahçı ihanet şebekesinin 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişimine karşı okudukları sâlâlarla halkı darbeye karşı kenetleyen imamlara yönelik bazı bölgelerde uygulanan susturma ve baskı politikasının şehitler diyarı Çanakkale’de de yaşandığı öğrenildi. Çanakkale’nin Tevfikiye köyünde imamlık yapan Ramazan Yaman’ın darbe gecesi sâlâ okuduğu gerekçesiyle köy muhtarı Hüseyin Dinç tarafından küfür ve hakaretlere uğradığı, konuyu yargıya taşıyan imamı susturmak için zorbalıklara başvurulduğu belirlendi. Diyanet-Sen Çanakkale Şubesi, konuya ilişkin sert bir açıklama yayınlayarak darbe sevici muhtara tepki gösterdi.



DARBE BAŞARISIZ OLDU, MUHTAR ADETA ÇILDIRDI



Şanlı ecdadın her karış toprağını kanlarıyla suladığı Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar tam bir skandal örneği olarak kayıtlara geçmiş durumda. Köyün CHP zihniyetli muhtarı Hüseyin Dinç’in darbe gecesi sâlâ okuyan Ramazan Yaman’a küfürler yağdırmasıyla başlayan sürecin, konunun mahkemeye taşınmasının ardından farklı bir boyut kazandığı, muhtar ve akrabalarının imam Ramazan Yaman’a karşı birçok zorbalığa imza attığı öğrenildi. Köy camisinin ezan ve vaaz sistemine zarar vermeye kadar vardırılan zorbalıklara karşı imamın direndiği, müftülüğün tayin talebini “Cumhurbaşkanımız nasıl gitmiyor ve mücadele ediyorsa ben de bir yere gitmeyeceğim” diyerek geri çevirdiği belirlendi.



İMAMA HEM KÜFÜR HEM HAKARET



Konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet-Sen Çanakkale Şube Başkanı Sefahattin Çiloğlu, darbe sevici muhtara sert tepki gösterdi. Diyanet-Sen’den yapılan açıklamada, olayın her safhasına yer verildi. Köy imamı Ramazan Yaman’ın 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanca duruşuna değinilen açıklamada, “15 Temmuz darbe gecesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istekleriyle şehir meydanlarını harekete geçirmek için büyük çaba sarf ettik. O gece minarelerimizden ezan ve sâlâlar okuyarak darbeyi defettik. Bu faaliyetler çerçevesinde sendikamız üyesi olan Tevfikiye Köyü imam-hatip Ramazan Yaman da bizim en cesur destekçimiz olmuştur. Şu an itibariyle kendisine köy muhtarı tarafından mobbing uygulanmaktadır. 15 Temmuz gecesi millet hareketine katılmak için Çanakkale’ye ilk gelenlerden olan Ramazan Yaman kardeşimize bazı kişiler telefon ederek sinkaflı ifadelerle küfürler savurmuştur” denildi. İmama küfredenlerle yargıda hesaplaşma yoluna gidildiğine vurgu yapılan açıklamada, “Yargı sürecinin başlamasıyla küfredenlerin muhtarın taraftarı olmaları hasebiyle muhtar durumdan vazife çıkararak ‘bunları niye şikayet ediyorsun şerefsiz insan’ diyerek imama ithamlarda bulunmuştur. Bu da şahitlendirilerek güvenlik güçlerine bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.



GİTMEDİ, DİRENDİ



İmam Yaman’ın baskı altına alınmak istendiğini ancak buna direndiği ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İmamımız Ramazan Yaman, Çanakkale Müftülüğü ve Çanakkale Valiliğince kendisine görev yeri değişikliği talebini, ‘Reisimiz bir yere gitmiyor, ben de görev yerimi terk etmiyorum’ diyerek geri çevirmiştir.”

EZANI SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR



Muhtar Hüseyin Dinç’in baskı ve yıldırma politikalarının şiddetini daha da artırarak caminin vaaz ve ezan sistemine hasar vermeye kadar ilerlettiğine değinilen açıklamada, “Muhtar Hüseyin Dinç’in caminin merkezi ezan ve vaaz cihazlarına zarar verdirme yolunu seçtiği iddia edilmektedir.

Hatta imam hatip Ramazan Yaman, ezan sistemlerine hasar verildiğinden dolayı cami girişindeki merdivenler üzerinden yalın sesiyle ezanları okumak zorunda kalmıştır. Sendikamız tarafından camideki merkezi ezan ve vaaz sisteminin antenlerinin koparıldığı, tamire götürüldüğünde de muhtar tarafından tamir ücretinin ödenmediği tarafımızca tespit edilmiştir.



Hatta muhtarın ücretini almak için gelen tamirciye ‘Yaptıracak olsaydık kopartılmazdı’ gibi laflar söylediği tespit edilmiştir” sözlerine yer verildi.

DARBECİ MUHTAR SORULARIMIZA CEVAP VEREMEDİ

Konuya ilişkin görüşmek için aradığımız Tevfikiye Köyü Muhtarı Hüseyin Dinç, “Ne yazarsanız yazın size konuşmuyorum” dedi. 15 Temmuz darbesine destek verip vermediğine dair sorumuza da aynı şekilde cevap veren ve ‘darbeci değilim’ diyemeyen muhtar Dinç, iletişimi sonlandırdı. Sonraki aramamızda ise muhtar Dinç, hakkındaki suçlamaları reddetti.

DİYANET-SEN: İMAMIN YANINDAYIZ

Köy imamına sahip çıkılan Diyanet Sen açıklamasında şöyle denildi: “Sendikamız üyesi Ramazan Yaman’ın yanında yer almaya devam edeceğiz. Haksızlıklar karşısında susmayacağız. Haklının güçlü olduğu toplumu organize etme çabalarımız hız kesmeden devam edecektir.”

FARUK ARSLAN / İSTANBUL