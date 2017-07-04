Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Darbeci Mısır'dan Ohal kararı

Mısır Parlamentosu, OHAL’in ülkenin bütün bölgelerinde üç ay daha uzatılması kararını onayladı.

04 Temmuz 2017 Salı 23:33
Darbeci Mısır'dan Ohal kararı

Mısır devlet televizyonunun (ERTU) haberine göre, parlamento, darbeci general Abdulfettah es-Sisi’nin, ülkenin tamamında OHAL uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararını bugün onayladı.

Parlamentonun üçte ikisinin oyu ile kabul edilen OHAL uygulamasının, 10 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olacağı duyuruldu.

Darbeci Mısır hükümeti, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan OHAL’in üç ay uzatılması yönündeki kararı 22 Haziran’da onaylamıştı.

Mısır anayasasına göre OHAL uygulaması ülke yöneticilerine olağanüstü yetkiler sağlıyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 23:33
  1. Mısır
  2. DARBECİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler ABD'de
    1. Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler..
    2. Rusya ve Çin arasında 10 Milyon..
    3. Rum meclisi birbirine girdi
    4. Katar'dan flaş karar! İnadına artırıyor
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Pepe Beşiktaş'ta!
    7. Pepe'nin imza fotoğrafında dikkati..
    8. Ermenistan'dan Azerbaycan köylerine..
    9. Verilen süre bitiyor... Katar: Savaşa..
    10. Müslüman belediye başkanı ırkçıyı..
    11. Ermenistan ordusunun ateşinde iki..
    12. Bozuk saat misali... Feyzioğlu'ndan..
    13. Darbeci Mısır'dan Ohal kararı
    14. Jandarma yakaladı: 42 bin lira ceza..
    15. İnsanı hayır yapmaktan alıkoyan 7 engel
    16. Türkiye'den Kuzey kore açıklaması
    17. Eren Erdem'den fotoğraflar için ilginç..
    18. Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin..
    19. Şehitlerden bile hesabı sorulan günah
    20. Midesinden 79 bin avro çıktı
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
    CHP'de büyük şok! Bylock kullanıcısı çıktı!
    CHP'de büyük şok! Bylock kullanıcısı çıktı!