Darbeci kalleş mahkemede tehditler savurdu
TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan darbeci kalleş Osman Kemal Küçük mahkemedeki son sözünde açık açık tehdit ederek, "Bu karar bir başlangıçtır" dedi.24 Ekim 2017 Salı 07:30
15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'ın yayınlarını kesmeye çalışan, 4'ü firari 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, asker sanıklardan 8'ine 3'er kez, 5 sivil sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Mahkeme, ayrıca asker sanıkları farklı suçlardan toplam bin 463'er kez hapis cezasına çarptırdı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki celsesine sanıkların savcılık mütalaasına karşı savunmaları alındı.
TEHDİT GİBİ SON SÖZLER
Bugünkü celsede sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklardan birçoğu adil yargılanamadıklarını ileri sürerek, "Asıl mahkeme olan Mahkeme-i Kübra'da görüşürüz" dedi. Sanıklardan Osman Kemal Küçük son sözünde, "Benim vicdanım rahat, yatağımda rahat uyuyabiliyorum. Yattığında rahat uyuyamayanlar düşünsün. İlla bir karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar asla bir son değil. Bu karar bir başlangıçtır. Bundan sonra herkes beklesin ve görsün"dedi.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 sanığa 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ile Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle asker 8 sanığa ayrıca 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, asker 8 sanığa müştekilerin sayısına göre, "Öldürmeye teşebbüsten' suçunda 333'er yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 540'ar yıl, 'yağma' suçundan 580'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 6'şar yıl ve 'kamu malına zarar verme' suçundan, 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Böylece asker 8 sanığa toplam 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 463 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
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hamido55 dk önce Hiç bir tarih sahnesinde kolay kolay görülmeyecekhainlik lerinize karşı bu ceza az bile.İnşaAllah sıranursuz papaza da gelirhor ve zelil olarak.Allah şehid ve Gazilerimizin hesabını sorar bütün hainlerden. timur55 dk önce Asin sunlari ikra1 sa önce Evet bu bir baslangictir..Turkiye cumhuriyetinin hainlerden ajanlardan kurtulusu ve insaallah sizlerin zelil olusu ve 2.yukselis devrimizin baslangicidir. Yusuf1 sa önce Idam dediler idami getiremediler bu alcakrala daha bir ayri oz guven geldi. Madem idami getiremicekler bari ceride gizlice infaz edip kendi asti desinler. Boyle giderse tehditlerin dozu artar ustune birde saliverirililerse olacaklari dusunmek bile cok fena. Sahi1 sa önce Bunlar tam haşhaşi.İslamamüslümanlara ,bu mazlum vatana ettiklrinden sonra bir de yüzsüzce mahkeme i kubra dan bahsediyor. Abd ve avrupa kafirlerileriyle kol kola olun ,ve hala Allah tan ahiretten bahsedin . YÜZSÜZLER... Serkannn1 sa önce Hala kafasinin icinde beyin var zannediyor ve sahibinin kulagina fisildadiklariyla tehdit ediyor Alparslan10711 sa önce imansız elbette rahat uyursun,düşmanım dediğin müslüman vatanseverleri katlettin,haçlı neocon köpeği...Köpeğin karnı toksa rahat uyur....Başlangıcı da sonu da zamanı gelince göreceksiniz hepiniz it enikleri.... Avini2 sa önce Eteklerindeki son taşlarıda döksünler gereği zaten hazır uygulamak için az zaman kaldı ihsan2 sa önce şimdi hapsane duvarını tehdit edersin keriz artık Ferdane2 sa önce Sayin hakimler karari verirken idam gelince idaminizin olmasina diye hüküm yazin.yoksa bunlar ömür biyu yatmaz alip kaçırırlar