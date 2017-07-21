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Darbeci hainlerin 5 talebi de kabul edilmedi

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 44’ü tutuklu 47 sanıklı ‘Suikast girişimi’ davasında üçüncü ara karar açıklandı.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:33
Darbeci hainlerin 5 talebi de kabul edilmedi

Ara kararda sanık ve sanık avukatlarının yeni delil, bilirkişi, olay yeri keşfi, yeni adli tıp uzmanı ve otopsi gibi yeni taleplerinin tamamı reddedildi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıkların talepte bulunduğu adli tıp uzmanı, balistik raporu, otopsi, deliller, kamera kayıtlarının yeterli olduğuna hükmetti. 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:33
  1. darbe girişimi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
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