Darbeci hainlerin 5 talebi de kabul edilmedi

Ara kararda sanık ve sanık avukatlarının yeni delil, bilirkişi, olay yeri keşfi, yeni adli tıp uzmanı ve otopsi gibi yeni taleplerinin tamamı reddedildi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıkların talepte bulunduğu adli tıp uzmanı, balistik raporu, otopsi, deliller, kamera kayıtlarının yeterli olduğuna hükmetti.