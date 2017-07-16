Darbeci hainler itiraf etti: Minarelerden selalar yükselince...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili davada ifade veren sanıklar ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar umutlarını yitirmeyen sanıklar sabaha karşı minarelerden anonslarla birlikte salalar yükselince tüm umutlarını yitirdiklerini ve teslim olma kararı aldıklarını belirttiler. Duruşmanın 7. Gününde ikinci kişi olarak ifade veren Özel Kuvvetlerde Görevli Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, “Olaydan sonra tepeye çıktık. Araziye çıktığım ilk gün helikopterlerin bizi gelip alacağını düşünüyordum. Minarelerden anons ile birlikte sala sesleri yükselinceye kadar ümidimi hiç yitirmedim. Ancak minarelerden anons ve sala sesleri yükselince ümidim tükendi” dedi.