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Darbeci hainler itiraf etti: Minarelerden selalar yükselince...

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast davasında ifade veren darbeci hainler Gecenin ilerleyen saatlerine kadar umutlarını yitirmeyen sanıklar sabaha karşı minarelerden anonslarla birlikte salalar yükselince tüm umutlarını yitirdiklerini ve teslim olma kararı aldıklarını söyledi.

16 Temmuz 2017 Pazar 00:28
Darbeci hainler itiraf etti: Minarelerden selalar yükselince...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili davada ifade veren sanıklar ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar umutlarını yitirmeyen sanıklar sabaha karşı minarelerden anonslarla birlikte salalar yükselince tüm umutlarını yitirdiklerini ve teslim olma kararı aldıklarını belirttiler. Duruşmanın 7. Gününde ikinci kişi olarak ifade veren Özel Kuvvetlerde Görevli Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, “Olaydan sonra tepeye çıktık. Araziye çıktığım ilk gün helikopterlerin bizi gelip alacağını düşünüyordum. Minarelerden anons ile birlikte sala sesleri yükselinceye kadar ümidimi hiç yitirmedim. Ancak minarelerden anons ve sala sesleri yükselince ümidim tükendi” dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 00:28
  1. darbe girişimi selalar
  2. 15 temmuz darbe girişimi sela ve ezanlar
  3. sela ve ezanlar
  4. 15 Temmuz gecesi
  • Darbeci KüffarDarbeci Küffar7 dk önce
    Kafirler selâları duyunca kırmızı görmüş boğaya dönerler.
  • Hıfzı Oğuz Hıfzı Oğuz 8 dk önce
    Bu kadar büyük bir itiraf beklemiyordum doğrusu... Sala yüreklerine korku salıyorsa, ümitlerini tüketiyorsa bunlar MÜSLÜMAN değil... Bunların peşine takılan Müslümanlar; bakın kimlerle yürüyorsunuz?
  • Gurkan KurtGurkan Kurt16 dk önce
    Selalar okunmasa ulke elden gidiyordu.allah ataturkten razi olsun.reis ataturk izinde insallah..
  • Aciz KulAciz Kul22 dk önce
    15temmuz 2016 da kim meydanlara vatan için,bayrak için,devlet için çıktıysa Allah onlardan razı olsun.Lakin şöyle destan yazdık,böyle kahramanız laflarına hem gerek yok,hem de yakışmıyor.Elhamdülillah Rabbim bizlere acıdı,bizleri korudu demek en doğrusu.
  • milleti islamiyeden bir garipmilleti islamiyeden bir garip29 dk önce
    Herşey Yüce Allahın inayeti altındadır...Rabbim müsade etmedi bu hayinliğe...Ancak unutulmamalıdır ki bu alçakların arkasındaki mason komiteler ve ele başları hep devam edecektir hainliklerine...yani iman ve küfür muavezeneleri kıyamete kadar devam edecektir...bize düşen görev her daim uyanık ve dikkatli olup imanımızdan asla taviz vermemeliyiz...Allah var gam yok keder yok.
  • vatansevervatansever44 dk önce
    Sizin planiniz varsa,allahin da cc bir plani var..ve seytanlarda, allah cc kelamini duyunca kacar,umidi tukenir..
  • Ahmet Y.Ahmet Y.45 dk önce
    16 temmuz 2016 saat :0013 te o selalar okunurken, müezzinleri darpetmeye gelen şerefsizler, keşke bu gece de sela okuyan müezzinlerimizi darpetmeye gelseydiler. Gelseydiler de, bu aziz Millet, onları meydana alıp, şöyle evire çevire, islaya ıslaya bir benzetseydi. Hani çok demiyorum, 1-2 salak ve şerefsiz çıkıp bunu yapsaydı da, müezzin darpetmek nasıl oluyormuş, bu milletin o şerefsizlere meydan dayağı çekerek anlattığını, kaydeden kameralardan şöyle bir seyretseydik.
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