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Darbeci general Semih Terzi'nin eşine 18 yıl hapis!

15 Temmuz'da Özel Kuvvetleri ele geçirecekken kahraman astsubay Ömer Halis Demir tarafından vurularak öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:48
Darbeci general Semih Terzi'nin eşine 18 yıl hapis!

AA'nın aktardığına göre, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SAVCI 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Nazire Terzi ile darbeci eşi Semih Terzi'nin darbe girişimini bir hafta kadar öncesinden bildikleri, darbenin başarıya ulaşması için görev yeri Silopi'den Ankara'ya dikkati çekmeden ve sorunsuz gelmek isteyen Semih Terzi'nin eşini 13 Temmuz'da aradığı, "Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın eşini ara, annemin çok hasta olduğunu ve beni çok sevdiğini söyle." dediği, Nazire Terzi'nin de eşinin isteğini yerine getirdiği ve iki gün sonra gerçekleştirilecek darbe içinde yer alacak eşinden şüphe edilmemesini sağlamaya çalıştığı ifade edilmiş ve Nazire Terzi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"la suçlanmıştı.

Terzi'nin 11 Ağustos'ta gittiği noterde de kendisine vekaletname çıkarmayan noter görevlisini FETÖ adına tehdit ettiği belirtilen iddianamede, şöyle denilmişti:

"Nazire Terzi'nin 15 Temmuz'dan önce eşinin izin alması için tavassutta bulunması, 23 Temmuz'da GATA'ya giderek bilgisayarlarda sahte işlem yapmaya çalışması, hastanede görevli olmadığı halde görevlendirilmiş gibi eşinin öldürüldüğü saati değiştirmeye çalışarak örgüt adına faaliyet yürütmesi, darbeci eşinden kalan mal varlığını tedbir konulmadan başkasına devredebilmek için vekaletname çıkarmak için gittiği noterde aynı örgütün korkutucu gücünü kullanarak 11 Ağustos'ta tehditte bulunması, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren fiillerinin bütün halinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyesi olmak suçunu da ayrıca oluşturduğu anlaşılmaktadır."

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 13:48
  1. SEMİH TERZİ
  2. nazire terzi

YORUM YAZ

  • Murat YorgancıMurat Yorgancı32 dk önce
    az vermişler,inşallah indirim falan uygulanmazda hiç değilse bir derece memnun oluruz
  • SezerSezer38 dk önce
    18 yil cok azVatana ihanet ve o kar kisinin olumunden sorumluDevlete öncden haber verseBu kadar ölum olmadiÖmur boyu hapis mal varlina el konulmasi gerekirdiKani bozuk vatan hainine. Bu kadinin babasi bunu semih terziyi asker yapan esas darbenin bas aktorlerinden O adam nerelerde?
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